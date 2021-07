Paris (www.aktiencheck.de) - Der Aufwärtstrend beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515), der mit einem Doppelboden bei 1.677 USD im April begonnen hatte, wurde am Widerstand bei 1.920 USD gestoppt und von einer noch steileren Abwärtswelle abgelöst, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe den Kurs des Edelmetalls bereits wieder bis zur 1.755-USD-Marke gedrückt, ehe eine Erholung begonnen habe. An der Hürde bei 1.815 USD sei diese Gegenbewegung bislang ihrerseits mehrfach abgebremst worden. Bisher habe also die dort verlaufende mittelfristige Abwärtstrendlinie die Erholungsversuche der Käuferseite beendet.



Abgaben unter die kleine Unterstützung bei 1.790 USD dürften aktuell zu einem Angriff auf die Unterstützung bei 1.775 USD führen. Darunter wäre ein kleines Verkaufssignal aktiv und ein weiterer Angriff auf 1.755 USD die Folge. Hier könnte eine zweite Erholung beginnen. Abgaben unter die Marke würden dagegen für die nächste Verkaufswelle bis 1.720 und 1.670 USD sorgen. Könne die 1.815 USD-Marke dagegen doch noch nachhaltig überschritten werden, hätte der Goldpreis den Platz, um direkt bis an die nächsthöhere Barriere bei 1.848 USD zu klettern. Dort könnte sich der Abwärtstrend dennoch fortsetzen. (12.07.2021/ac/a/m)



