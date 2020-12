Paris (www.aktiencheck.de) - In zwei großen Abwärtsschwüngen war der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in den letzten Monaten vom neuen Allzeithoch bei 2.075 USD auf 1.764 USD eingebrochen, ehe es zu einer zunächst dynamischen Erholung bis 1.875 USD kam, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einer mehrtägigen Korrektur, die noch vor der wichtigen Unterstützung bei 1.795 USD beendet worden sei, würden die Bullen das Hoch bei 1.875 USD aktuell wieder ins Visier nehmen.



Sollte der Goldpreis die Hürde überwinden können, wäre die Fortsetzung der Erholung bis 1.890 USD zu erwarten. An dieser Stelle könnte der Anstieg enden und eine weitere Verkaufswelle bis 1.848 USD zurückführen. Ein Unterschreiten der Marke hätte bereits ein Verkaufssignal zur Folge, dem ein Kursrutsch bis 1.822 und 1.807 USD folgen dürfte. Bleibe hier eine Erholung aus, seien weitere Verluste bis 1.764 und 1.747 USD einzuplanen. Bei einem Anstieg über 1.890 USD wäre dagegen mit weiteren Zugewinnen bis 1.905 und darüber bereits 1.920 USD zu rechnen. (17.12.2020/ac/a/m)

