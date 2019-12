Paris (www.aktiencheck.de) - In den Vormonaten bewegte sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) innerhalb einer moderaten Abwärtstendenz, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dabei im Einzugsbereich der 1.459 USD zunächst fangen und eine moderate Erholung starten können. Diese sei jedoch an den Vortagen im Bereich der bei 1.480 USD liegenden Hürde gescheitert.



Nach dem Ausbruch aus der kleinen bärischen Flagge seien weitere Abgaben möglich, welche den Kursverlauf in Richtung des längerfristigen Aufwärtstrends führen könnten, welcher derzeit bei 1.415 Punkten verlaufe. Ein Rückfall unter 1.445 Punkte dürfte die Notierungen dahingehend beschleunigen. Schaffe es Gold jedoch über 1.480 USD, werde der Weg in Richtung 1.517 USD frei. (02.12.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



