Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Logischerweise schlagen sich die Kursavancen bei den Edelmetallen auch im Chartverlauf des Goldpreises auf EUR-Basis nieder, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach der Ausprägung einer klassischen Flagge und der Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 1.112 EUR) sei hier deutliches Aufwärtsmomentum entstanden, welches sich seit Ende Mai nochmals beschleunigt habe. Als weiterer Stärkebeweis sei dem Edelmetall zuletzt sogar der Sprung über das Hoch vom Juli 2017 bei 1.246 EUR gelungen. Da auch die trendfolgenden Indikatoren (z. B. MACD und Aroon) "grünes Licht" signalisieren würden, sollte sich die Rally seit Herbst 2018 fortsetzen. Dabei würden die historischen Hochstände aus den Jahren 2012 und 2011 bei 1.387 EUR bzw. 1.407 EUR wieder in Schlagdistanz rücken. Letztlich sei das Edelmetall in Euro, wo das Allzeithoch bereits in Sichtweite liege, damit sogar einen Schritt weiter als auf USD-Basis. Eine Interpretation der Konsolidierung von November 2016 bis September 2018 impliziere langfristig sogar einen neuen Rekordstand. Anleger könnten auf der Unterseite den Stop-Loss für neue - wie auch für bestehende Edelmetallengagements - auf das Niveau des 2016er-Hochs (1.246 EUR) nachziehen.

(08.08.2019/ac/a/m)



