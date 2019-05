Gründe für diesen Anstieg seien die Verdoppelung des Goldpreises seit 2006, das Bevölkerungswachstum, mangelnde wirtschaftliche Möglichkeiten und nicht zuletzt die Verbreitung des Mobilfunks, der Kommunikation und Zahlungen erleichtere. Länder mit begrenzten Mitteln hätten größte Schwierigkeiten, ASM zu kontrollieren oder gar zu regulieren. Werde irgendwo Gold gefunden, könne über Nacht ein artisanaler Bergbaubetrieb entstehen. ASM sei auch in Südamerika inzwischen weit verbreitet und lukrativ genug, um auch für kriminelle Organisationen interessant zu werden. Kartelle, Banden, Milizen und Terroristen würden zunehmend ASM zur Finanzierung ihrer Aktivitäten nutzen.



Der moderne kommerzielle Goldbergbau und die Unternehmen, in die die Experten investieren würden, hätten nichts mit dem ASM-Bergbau zu tun. Die meisten ASM-Vorkommen seien zu klein, um für einen kommerziellen Betrieb von Interesse zu sein. Allerdings komme es vor, dass ein Unternehmen in einem von ASM geprägten Gebiet wirtschaftlich interessante Vorkommen entdecke. In solchen Fällen sei das Bergbauunternehmen in der Regel in der Lage, die Umweltschäden zu beseitigen und vielen ASM-Bergleuten einen legalen Arbeitsplatz anzubieten. Mit Unterstützung der Polizei oder des Militärs gelinge es außerdem oft, die organisierte Kriminalität zu vertreiben.



Historischer Bergbau - Viele der so genannten Superfund - Standorte in den USA seien aufgegebene Bergbaubetriebe aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, die die Landschaft zerstört hätten und mit ihren Säure bildenden Müllbergen und Grubengebäuden die Wasserwege mit giftigen Metallen belasten würden. Das sei das Bild des Bergbaus, das Umweltextremisten und NGOs, die dem Bergbau den Kampf angesagt hätten, der Öffentlichkeit vermitteln würden. Der jetzt weltweit geltende Regulierungsrahmen mache es jedoch praktisch unmöglich, einen Betrieb zu errichten, der solche Schäden verursachen würde.



Die Unternehmen müssten Unmengen an Bohr-, Test-, Ingenieur- und Metallurgiearbeiten vornehmen, bevor sie Pläne für die Gesamtlebensdauer einer Mine und die möglichst vollständige Renaturalisierung der Landschaft machen würden. Dieses Vorher-Nachher-Foto zeige eine sanierte Goldmine des Betreibers Newmont in Indonesien. Die Produktionsanlagen, Gebäude und sonstige Infrastruktur würden verkauft oder recycelt. Die Straßen und Deponien seien der Topographie angepasst. Zuletzt werde der bis zur Schließung gelagerte Oberboden wieder verteilt und die Fläche mit einheimischer Vegetation renaturalisiert.



In manchen Fällen würden historische Bergbaustandorte noch wirtschaftliche Lagerstätten bergen, die unter den bestehenden Bedingungen oder durch zusätzliche Bohrungen gefördert werden könnten. In solchen Fällen könne ein Unternehmen die Sanierung in seine Abbauplanung integrieren. Der kleinere Projektentwickler Midas Gold (0,3% des Nettovermögens) habe beim U.S. Forest Service Pläne für die Wiedererschließung der Stibnit-Mine in Idaho eingereicht. Die Pläne würden vorsehen, im Falle einer Abbaugenehmigung die historischen Altlasten ordnungsgemäß zu beseitigen und die durch den Bergbau zerstörten Lachsläufe wiederherzustellen.



Schlagzeilenträchtige Unfälle - Der Bruch eines Staudammes in einer Eisenerzmine in Minas Gerais in Brasilien habe Anfang des Jahres weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Wie alles in der Industrie berge auch der Bergbau die Gefahr von Schäden, Verletzten oder Toten. In der Aufregung über die Katastrophe gerate die Tatsache aus dem Blick, dass es auf der ganzen Welt Tausende von ähnlichen Anlagen gebe, die richtig geplant und gebaut worden seien. Goldminen seien in der Regel kleiner und kämen ohne die massiven Bauten aus, die im Eisen- oder Kupferbergbau benötigt würden. Bleibe zu hoffen, dass das Unglück in Brasilien zu einem Umdenken bei Bergbauunternehmen führe und derartige Unfälle somit nicht mehr vorkämen.



Untertägige Kohlebergwerke stünden zudem wegen Gesundheits- und sonstiger Risiken in der Kritik, die nur für Kohlelagerstätten gelten würden. Die Kontrolle und Belüftung des Bodens sei in untertägigen Goldminen aus vielen Gründen (nicht zuletzt wegen der relativen Gesteinsfestigkeit) besser machbar als bei Kohle. So seien den Experten im Goldabbau keine Katastrophen mit Umwelt- oder Gesundheitsschäden bekannt. Leider schade jeder Fehler eines einzelnen Unternehmens dem Image der gesamten Branche.



Soziale Verantwortung - Goldunternehmen seien häufig in abgelegenen Gegenden tätig. Während sie Profis im Bergbau seien, fehle es ihnen an Kompetenzen im Umgang mit den Medien. So finde der positive Einfluss, den sie auf die Gemeinschaft und die Länder hätten, in denen sie tätig seien, nach Erachten der Experten viel zu wenig Beachtung in den breiten Medien. Schon lange bevor ESG zum Schlagwort geworden sei, hätten die Experten Umwelt- und Sozialaspekte in ihre Anlageentscheidungen einbezogen. Um das richtig bewerten zu können, würden sie sich auch direkt vor Ort einen Eindruck von den Aktivitäten verschaffen.



Beschäftigungsmöglichkeiten, die Verbesserung der Infrastruktur sowie eine bessere Gesundheitsversorgung und Bildung der Mitarbeiter seien nur einige der Vorteile, die Bergbaubetriebe böten. In der Mine Kibali im Osten der Demokratischen Republik Kongo (DRK) habe der Betreiber Randgold (heute Barrick - 6,9% des Nettovermögens) ein Wohnbauprogramm initiiert, bei dem die Menschen aus ihren Lehmhütten in stabile Häuser mit Küchenbereich, Toilette, Strom und sauberer und zuverlässiger Wasserversorgung umgesiedelt worden seien. Diese Veränderungen seien aus westlicher Sicht nicht weltbewegend, hätten jedoch das Leben einer Gemeinschaft massiv verbessert.



Goldvorkommen seien irgendwann einmal erschöpft. Aus diesem Grund würden einige Unternehmen versuchen, nachhaltige Arbeitsplätze auch für die Zeit nach Schließung der Mine zu schaffen. Das kleinere Unternehmen Golden Star Resources (0,7% des Nettovermögens) habe in der Nähe seines Standorts in Ghana eine Reihe von unternehmerischen Aktivitäten gestartet. Man habe bemerkt, dass jeden Tag Eier in das Gebiet transportiert worden seien, und so den Anwohnern der Region die Fertigkeiten der Hühnerzucht beigebracht.



Ähnliche Bestrebungen gebe es im Bereich der Schweinehaltung und möglicherweise auch der Fischzucht in den Seen verlassener Tagebaustandorte. So habe das Unternehmen heraus gefunden, dass Palmen auf den alten Halden sehr gut gedeihen würden. Vier Jahre nach Pflanzung würden die Bäume auf dem Bild unten Früchte für die Palmölproduktion tragen. Zusammen mit den Plantagen auf dem Land, das der Bezirksvorsteher zur Verfügung gestellt habe, biete dies derzeit 700 Arbeitsplätze.



Dies seien nur einige Beispiele für aus Sicht der Experten attraktive Aktivitäten von Goldförderunternehmen. Der technologische Fortschritt mache es zudem möglich, dass einige Minen zur Deckung ihres Energiebedarfs auf Wind-, Solar- oder Erdgasenergie umsteigen könnten, soweit dies wirtschaftlich sinnvoll sei. Ferner werde viel getan, um den Wasserverbrauch und den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. (21.05.2019/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) verzeichnete im April einen leichten Rückgang, da sich die globalen Risiken etwas abgeschwächt haben, so Joe Foster, Portfolio Manager bei VanEck.In den USA und China habe das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im ersten Quartal über den Erwartungen gelegen. In China sei im März zudem ein Anstieg bei den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion zu beobachten gewesen. Gleichzeitig hätten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) eingelenkt und Großbritannien einen Aufschub von weiteren sechs Monaten gewährt, um einen Brexit-Plan auszuarbeiten.Der S&P 500-Index habe am 29. April ein neues Allzeithoch gefeiert. Nach Gluskin Sheff hätten die Aktienrückkäufe von Unternehmen 2018 mit USD 800 Mrd. einen neuen Rekordwert erreicht. Im ersten Quartal 2019 habe sich das Plus auf 22% belaufen. Angeheizt werde die Euphorie am Aktienmarkt offenbar durch Steuersenkungen im Unternehmenssektor und das Schuldenniveau. Auch der US-Dollar habe sich stark präsentiert. So habe der der U.S. Dollar-Index (DXY) den höchsten Stand seit fast zwei Jahren erreicht.Ein Rückgang der Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen habe zu weltweiten Mittelabflüssen bei Investments in börsengehandelte Produkte auf physische Goldbestände geführt. Gold habe den Monat mit einem Verlust von USD 8,75 (minus 0,7%) bei USD 1.283,55 beendet. Bei Goldtiteln habe es im April Gewinnmitnahmen gegeben, nachdem sie im Februar und März auf Jahreshöchststände gestiegen seien. Der NYSE Arca Gold Miners-Index habe 6,8% nachgegeben, während der MVIS Global Junior Gold Miners-Index 7,6% eingebüßt habe. Die Berichtssaison für das erste Quartal sei in vollem Gange, und die bisher veröffentlichten Ergebnisse könnten sich sehen lassen.Newmont Mining ( ISIN US6516391066 WKN 853823 ) (6,0% des Nettovermögens) habe indes unerwartete operative Schwierigkeiten bei zwei Minen vermeldet, die unlängst im Rahmen der Fusion mit Goldcorp übernommen worden seien. In einer Mine in Kanada habe es einen Untertagebrand gegeben und in Mexiko hätten Betriebsunterbrechungen zu Problemen geführt. Dass die Integration von Goldcorp nicht leicht werden würde, sei zu erwarten gewesen. Die Experten würden jedoch in die Fähigkeiten von Newmont vertrauen, diese Herausforderung zu meistern.In den USA habe das BIP-Wachstum mit 3,2% zwar alle Erwartungen der Analysten übertroffen, die zugrunde liegenden Daten hätten jedoch zu wünschen übrig gelassen. Zuzuschreiben sei der Anstieg vor allem volatilen Faktoren wie Lagerbeständen, Handel und Staatsausgaben gewesen, während das Kernwachstum aus Konsumausgaben und Unternehmensinvestitionen zurückgegangen sei. Unterdessen habe der Wohnungsbau weiterhin das BIP-Wachstum belastet. Trotz des Höhenflugs der Aktienmärkte laufe die Wirtschaft nicht mit voller Kraft. Die Aussicht auf schwache Konjunkturzahlen und volatile Aktienmärkte könnte im weiteren Jahresverlauf 2019 günstigere Voraussetzungen für Gold und Goldaktien schaffen.Die Goldindustrie habe im Laufe der Jahre schmerzhaft erfahren müssen, dass Aktionäre nicht die einzigen Interessenvertreter seien, die von einer Goldmine profitieren sollten. Nicht minder wichtig seien Interessengruppen wie Mitarbeiter und ihre Familien, lokale Gruppen oder Stammesgemeinden und regionale bzw. nationale Regierungen sowie die Umwelt. Wenn nicht alle Beteiligten fair behandelt würden, könne dies einen Betrieb behindern oder sogar zu einer Schließung führen, was Arbeitsplatz- und Einkommensverluste für alle bedeute.Leider werde das Image, das die Branche bei vielen Anlegern habe, vor allem durch Berichte zu artisanalem und Kleinbergbau, historischen und veralteten Bergbaupraktiken und schlagzeilenträchtigen Unglücken geprägt. Im Folgenden würden sich die Experten näher mit diesen Themen beschäftigen und einen Blick auf die Bemühungen der Branche im Bereich Nachhaltigkeit werfen:Artisanaler Bergbau - Artisanaler und Kleinbergbau (Artisanal and Small Mining - ASM) habe sich in vielen Ländern zu einem Problem entwickelt, würden hiermit doch Steuerverluste, Kriminalität und Umweltverschmutzung einhergehen. Meistens werde ASM illegal betrieben, und das Gold werde auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Aus einem kürzlich erschienenen Reuters-Artikel gehe hervor, dass ein Großteil des aus Afrika stammenden ASM-Goldes zur Veredelung und zum Weitervertrieb in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wandere. Seien es 2006 noch 67 Tonnen gewesen, habe sich die Menge 2016 auf 446 Tonnen belaufen. Nach Schätzungen von Metals Focus seien 2018 550 Tonnen Gold im ASM-Segment produziert worden. Dies entspreche 15% des weltweiten Angebots aus Minen.