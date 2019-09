Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) konnte sich in den vergangenen Wochen innerhalb eines Trendkanals nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Oberkante des Trendkanals sei jedoch innerhalb der letzten Aufwärtswelle nicht mehr erreicht worden. Nachdem die Notierungen an den Vortagen auch am letzten Hoch bei 1.555 USD gescheitert seien, sei es zu einem deutlichen Rückfall gekommen.



Mit dem Bruch der bei 1.517 USD liegenden Unterstützungszone sei ein kleines Doppeltop aktiviert worden. Weitere Abgaben könnten bei Gold entsprechend folgen, welche zunächst zur Unterstützung bei 1.480 USD führen würden. Würden die Notierungen dort am Aufwärtstrend wieder anspringen, wären anschließend Kursgewinne bis in den Bereich 1.600 USD möglich. Unterhalb der 1.480 USD öffne sich der Weg hingegen bis 1.439 USD. (09.09.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >