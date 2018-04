Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf die Bedeutung der Marke von 1.375 USD für den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) hatten wir an verschiedener Stelle bereits hingewiesen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt



Dies habe vor allen Dingen zwei Gründe: Zum einen wäre im Monatschart dann eine nicht ganz idealtypische Schulter-Kopf-Schulter-Formation abgeschlossen, zum anderen habe das Edelmetall in den letzten Jahren auf diesem Level jeweils seine Jahreshochs ausgeprägt. Einen weiteren Beleg für die Bedeutung der eingangs angeführten Schlüsselmarke liefere der Point & Figure-Chart des Goldpreises. Die Chartdarstellungsform, welche steigende Notierungen als "x-Säulen" und fallende Kurse durch "o-Säulen" abbilde, gerate aktuell in Europa etwas ins Abseits. Der Mehrwert liege aber darin, dass das Marktrauschen zumindest teilweise herausgefiltert und dadurch eine klare Signalgebung begünstigt werde.



Konkret befinde sich das Edelmetall in einem Aufwärtstrend, der zuletzt allerdings bei den letzten vier Anläufen jeweils an der Marke von 1.375 USD gescheitert sei. Vor diesem Hintergrund würde ein Lüften dieses Deckels für ein neues Investmentkaufsignal sorgen und den Weg bis zu den Tiefs von 2011 und 2012 bei rund 1.520 USD ebnen. (20.04.2018/ac/a/m)







