Am Freitag hätten die Bullen es nicht geschafft, den Tagesschluss über der Marke von 1.278 zu halten. Außerdem sei der Abverkauf sehr dynamisch gewesen. Auch wenn man sich noch immer in einer Range befinde, zeige das Chartbild bärischen Charakter.



Einschätzung für den heutigen Handelstag:



Die Bullen sollten es versuchen, über der Marke einen Tagesschluss über 1.278 zu kreieren. Darüber könnten dann die Ziele 1.279,2, 1.282, 1283,5, 1.285,4 und 1.286,8 abgearbeitet werden. Darüber wären dann auch neue Verlaufshochs möglich.



Die Bären könnten die 1.278 direkt als Wiedereinstieg nutzen, um von hier unter die 1.273 zu gelangen. Darunter wären dann die Ziele 1.271,2, 1.269,6, 1.263,6 1.262,4 und 1.261 in Reichweite.



Widerstände und Unterstützungen:



Widerstände: 1.277,8/78/79,2, 1.282/83,5/85,4/86,8/88,9, 1.291/93/94,5/95/97,7/99, 1.305,2



Unterstützungen: 1.273/71,2, 1.269,6/63,6/62,4/61, 1.259,1/54,5/52



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1.278 (1283,5) bis 1.271,2 (1.263,6) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (13.11.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Bereits am Donnerstag konnte man die Schwäche der Goldbullen bemerken, so die Experten von "day-trading-live.de".Es habe nach Mittwoch zwei weitere kleine Hochs gegeben, welche direkt wieder abverkauft worden seien. Am Freitag hätten dann direkt die Bären übernommen. Die 1.283 sei eine wichtige Marke für die Bullen gewesen. Im ersten Versuch habe diese auch standgehalten. Es habe sich jedoch auf m15 Basis eine Bärenflagge oberhalb der 1.283 gebildet und mit dieser im Rücken hätten die Bären die 1.283 dynamisch rausnehmen können.Tageshoch/ Tagestief/ Range:11.11.2017: 1.286,9/ 1.273,4/ 13,5Vortag: 1.288,3/ 1.279,9/ 8,4Abgleich der Range:erwartet/ ist:Tief: 1.273/ 1.273,4Chartcheck: