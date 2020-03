Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) bewegte sich in den vergangenen Wochen zunächst noch klar auf ein neues Hoch, rutschte dann allerdings ausgehend von 1.703 USD ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten dabei den mittelfristigen Aufwärtstrend nicht halten können.



Es biete sich für den Goldpreis die Chance, eine Gegenbewegung einzuleiten, sollte die Hürde bei 1.562 USD überwunden und der Aufwärtstrend dabei klar zurückerobert werden. In diesem Fall könnten auch 1.703 USD bald wieder erreichbar werden. Nach dem Bruch des Aufwärtstrends müsse aktuell aber einkalkuliert werden, dass sich der Goldpreis wieder in Richtung der 1.445 USD zurückbewege. (16.03.2020/ac/a/m)



