Paris (www.aktiencheck.de) - Mit einem kurzfristigen Doppeltop an der Widerstandsmarke bei 1.875 USD endete der Versuch der Käuferseite bei Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515), die Mitte Januar begonnene Erholung fortzusetzen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Seither gehe der Abwärtstrend, der seinen Ausgang bei 1.965 USD genommen habe, in eine neue Runde und habe den Goldpreis zwischenzeitlich schon unter 1.795 USD gedrückt. In der letzten Woche sei es zwar zu einer weiteren Erholung gekommen, die allerdings bei 1.848 USD geendet habe und zur anvisierten Unterstützung bei 1.810 USD zurückgeführt habe.



Nach der Verteidigung der 1.810-USD-Marke hätten die Bullen jetzt die Chance, einen zweiten Anstieg einzuleiten, der oberhalb von 1.832 USD bis 1.848 und 1.855 USD führen könne. Doch erst über dieser Hürde wäre mit einer deutlicheren Gegenbewegung bis zum starken Widerstand bei 1.875 USD zu rechnen. Unterhalb von 1.810 USD wäre die Erholung dagegen gestoppt und der nächste Einbruch bis 1.795 USD zu erwarten. Darunter stünde bereits eine Verkaufswelle bis 1.764 USD an, die die übergeordnete Seitwärtsphase der letzten Wochen beenden würde. (15.02.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



