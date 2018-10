Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der steilen Verkaufswelle, die den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) ab Ende Juni unter die Unterstützungen bei 1.265 und 1.236 USD gedrückt hatte, konnte sich das Edelmetall nach einem Tief bei 1.159 USD wieder deutlich erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Ein Ausbruch über die Hürde bei 1.220 USD sei damals jedoch nicht gelungen und so sei der Wert in eine volatile Seitwärtsbewegung eingeschwenkt, die in einem Test der Zwischenunterstützung bei 1.180 USD gemündet sei. Die Marke sei von den Käufern verteidigt worden und zum Ausgangspunkt für einen weiteren Anstieg geworden.



Auf der Oberseite würden sich den Bullen zwischen 1.208 und 1.214 USD etliche kleinere Hürden in den Weg stellen. Diese könnten jetzt jedoch bei einer Fortsetzung des Anstiegs der letzten Tage überwunden und direkt der zentrale Widerstand bei 1.236 USD angesteuert werden. Hier sei mit einem heftigen Schlagabtausch der Marktteilnehmer zu rechnen. Ein Ausbruch über die Barriere könnte sogar zu einer Kaufwelle bis 1.265 USD führen. Setze das Edelmetall dagegen erneut unter 1.193 USD zurück, dürfte die 1.180 USD-Marke ein weiteres Mal getestet werden. Dort könnte ein weiterer Anstieg einsetzen. Ein Bruch der Marke hätte dagegen einen Rückfall auf 1.165 und 1.159 USD zur Folge. (08.10.2018/ac/a/m)





