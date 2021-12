Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Anstieg seit August an der Hürde bei 1.875 USD gestoppt hatte und Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) mit Abschluss dieser 1:1-Aufwärtsbewegung die Reise in den Süden antrat, wurde Anfang Dezember eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Sie diene seither als diagonale Unterstützung und sei zum Ausgangspunkt für eine leichte Erholung geworden, die nach dem massiven Abverkauf der letzten Wochen derzeit wieder in Richtung des Widerstands bei 1.789 USD führe.



Der Abwärtstrend bleibe von der Erholung unangetastet und selbst ein Bruch der 1.789-USD-Marke und ein Anstieg bis 1.813 USD würde daran wenig ändern. Weiterhin wäre erst ein Ausbruch über 1.833 USD mit einem deutlichen Kaufsignal verbunden und könnte zu einer kleinen Rally bis 1.848 und 1.875 USD führen. Sollte Gold aber wieder unter 1.770 USD zurückfallen, wäre die Erholung bereits neutralisiert und damit schon mit einem Bruch der Trendlinie und weiteren Abgaben bis 1.740 USD zu rechnen. Bleibe dort eine dynamische Erholung aus, könnte es bereits zu Verlusten bis 1.670 USD kommen. (13.12.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



