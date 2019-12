Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz des angekündigten Phase1-Deals und der Rally an der Wall Street erfuhr Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in dieser Woche eine höhere Nachfrage, so die Experten von XTB.EUR/USD ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) könne sich am Freitag erholen, nachdem die 1,11er Marke mehrere Handelstage unüberwindbar gewesen sei. Der Optimismus an der Handelsfront belaste den USD. US-Präsident Donald Trump habe gesagt, dass das Handelsabkommen mit China im Januar unterzeichnet werden könne und laut chinesischen Beamten sollten beide Seiten in engem Kontakt stehen. Das Paar notiere bei 1,1135 und teste die 200-Tage-Linie (EMA). Die 1,12er Marke diene als der nächstgelegene Widerstand, wobei die Erwartungen an eine weitere Rally nach dem heutigen kräftigen Anstieg gedämpft sein könnten. Kurse oberhalb des genannten gleitenden Durchschnitts könnten jedoch das Momentum aufrechterhalten.Der DAX eröffne am Freitag höher und notiere nach der ersten europäischen Handelsstunde wenig verändert bei 13.346 Punkten. Für einen Test der lokalen Hochs bei 13.430 Punkten habe es nicht gereicht, sodass die Bären versuchen könnten, das offene Gap zu schließen. (27.12.2019/ac/a/m)