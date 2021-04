Tatsächlich verlaufe die unter Begrenzung der Korrekturformation nur knapp oberhalb der 1.600-Dollar-Marke. Doch nur weil Gold beim Versuch auszubrechen zunächst abgeprallt sei, heiße das nicht automatisch, dass nun gleich die Bären das Kommando übernehmen würden. Gold habe eine erste Unterstützung im Bereich von 1.750 Dollar. Dieser Bereich sei auf dem Weg nach oben ein hartnäckiger Widerstand gewesen und sollte den Bullen nun Halt geben. Rutsche Gold tatsächlich unter diese Zone, dann komme noch immer das Doppeltief bei 1.680 Dollar als wichtige Unterstützung ins Spiel.



Charttechnisch tue sich Gold schwer auszubrechen. Dabei sei und bleibe das fundamentale Umfeld wie gemacht für höhere Goldpreis. Wie schon mehrfach angesprochen nehme die Inflation Fahrt auf, die Schulden der Staaten würden steigen und die Geldschleusen würden geöffnet bleiben. Heute Abend werde die US-Notenbank ihren Zinsentscheid bekannt geben. Alles andere als ein weiteres Bekenntnis dazu, dass die Zinsen nahe 0 bleiben würden, wäre eine Überraschung. Dennoch wolle sich aktuell niemand aus der Deckung wagen.



Für Gold wäre es sicherlich wünschenswert, wenn der Goldpreis nach oben drehen könnte, um das kurzfristige Momentum nicht zu verlieren. Doch übergeordnet sollte ein Ausbruch nur noch eine Frage der Zeit sein. Die Realzinsen seien tief in den negativen Bereich gerutscht. Der Markt ignoriere das - noch. Doch auf mittlere Sicht werde Gold als Inflationsschutz seine Bedeutung ausspielen. (28.04.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es wäre auch zu schön gewesen. Seit acht langen Monaten korrigiert der Goldpreis in einer bullishen Flagge, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Acht Monate, in denen der Goldpreis sich dreimal den Kopf gestoßen habe, beim Versuch auszubrechen. Auch jetzt, da das Ausbruchsniveau bei rund 1.810 Dollar in greifbare Nähe rücke, würden die Bullen wieder schwächeln. Der Goldpreis müsse zur Stunde rund 5 Dollar abgeben und notiere bei 1.770 Dollar. Drohe nun der Rutsch auf ein neuerliches zyklisches Tief? Teste Gold nun die unter Begrenzung der bullishen Flagge? Das wäre schmerzhaft, immerhin handele es sich um einen Trendkanal mit einer Spannweite von rund 200 Dollar.