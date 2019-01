Ausblick: Die Kaufwelle der letzten Wochen treffe jetzt auf eine wichtige Hürde, die zudem mit einigen Kurszielen des Anstiegs der letzten Monate zusammenfalle. Eine Fortsetzung der Erholung hänge vor allem davon ab, ob die 1.295 USD-Marke durchbrochen werden könne.



Die Long-Szenarien: Im Bereich von 1.295 USD sei aufgrund des fortgeschrittenen Aufwärtsimpulses zunächst mit einer leichten Gegenbewegung zu rechnen, die idealerweise oberhalb von 1.265 USD wieder beendet werde. Sollte der Wert anschließend auch über 1.295 USD ansteigen, würde dies für die Fortsetzung der Rally bis 1.310 USD sprechen. Auch an dieser Stelle könnte es zu einer Unterbrechung des Anstiegs kommen. Darüber würde bereits die 1.326 USD-Marke in den Fokus rücken.



Die Short-Szenarien: Ende der Aufwärtsimpuls dagegen an der 1.295 USD-Marke und breche der Goldpreis anschließend unter 1.265 USD ein, wäre eine Korrektur bis 1.236 USD zu erwarten. Hier könnte ein zweiter Angriff auf die 1.295 USD-Marke einsetzen. Darunter wäre die Erholung jedoch beendet und eine Verkaufswelle bis 1.204 USD und sogar an das Zwischentief bei 1.182 USD wahrscheinlich. (04.01.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit im August des vergangenen Jahres die markante Unterstützung bei 1.175 USD zurückerobert wurde, befindet sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in einer Erholung, die sich in den letzten Wochen zu einem steilen Aufwärtsimpuls entwickelte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Maßgeblich für den jüngsten Anstieg sei der Ausbruch über die Barriere bei 1.236 USD gewesen, an der der Goldpreis noch im Oktober mehrfach gescheitert sei. Doch mit dem Überwinden dieses Widerstands sei enormer Kaufdruck in den Wert gekommen und habe zu einem Anstieg über die Hürde bei 1.265 USD geführt. In der laufenden Woche setze sich der Anstieg nahezu ungebremst fort und treibe das Edelmetall aktuell an den Widerstand bei 1.295 USD an.