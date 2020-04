Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der erfolgreichen Verteidigung der Unterstützung bei 1.452 USD setzten die Bullen bei Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) zu einem steilen Konter an, der den Kurs des Edelmetalls über eine zuvor unterschrittene Aufwärtstrendlinie und damit direkt in die Nähe des vorherigen Rallyhochs bei 1.703 USD zurückkatapultierte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Knapp unterhalb des Verlaufshochs bei 1.645 USD sei dieser Anstieg zuletzt leicht korrigiert worden. Aktuell nähere sich der Wert bereits wieder dem Zwischenhoch.



Auch die Gegenbewegung, die in der vergangenen Woche eingesetzt habe, sei von den Bullen pariert und mit dem Anstieg der letzten Tage die Voraussetzung für einen Ausbruch über 1.645 USD geschaffen worden. Gelinge dieser, dürfte Gold zügig bis 1.695 USD klettern. Oberhalb von 1.703 USD wäre sogar eine Kaufwelle bis 1.760 USD möglich. Diese Ausbruchschance wäre kurzfristig bei einem Rückfall unter 1.590 USD vergeben. Allerdings könnte ausgehend von 1.567 bzw. 1.554 USD ein weiterer Aufwärtsimpuls einsetzen. Erst darunter würden die Chancen der Käufer deutlich schwinden. (06.04.2020/ac/a/m)

