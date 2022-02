Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) stieg in der vergangenen Woche inmitten der nach wie vor angespannten Lage im Osten der Ukraine, so die Experten von XTB.



Der Westen behaupte weiterhin, dass Russland eine Invasion plane, während Russland diese Behauptungen weiterhin bestreite und gesagt habe, dass kein solcher Schritt geplant sei. Der Goldpreis habe über Nacht nachgegeben, da risikoreiche Anlagen von Berichten über einen möglichen Biden-Putin-Gipfel profitiert hätten. Ein Kreml-Sprecher habe jedoch am Morgen gesagt, dass es noch keine konkreten Pläne für ein solches Treffen gebe, es aber jederzeit einberufen werden könne, wenn es erforderlich sei. Die Aktien hätten nach diesen Äußerungen einige Gewinne abgegeben, während der Goldpreis sprunghaft gestiegen sei. Die Situation rund um die Ukraine dürfte den Goldpreis in naher Zukunft in Bewegung halten und könnte sich aufgrund ihrer unerwarteten und unsicheren Natur als ein größerer Impulsgeber für den Goldpreis erweisen als die FED.



Ein Blick auf Gold im D1-Chart zeige, dass der Preis des Edelmetalls den Widerstandsbereich um das 78,6%-Retracement der im Juni 2021 begonnenen Abwärtsbewegung (Bereich um 1.865 Dollar) habe überwinden können. Das Edelmetall setze seine Aufwärtsbewegung fort und habe heute die Widerstandszone bei über 1.910 Dollar getestet. Den Bullen sei es jedoch nicht gelungen, den Preis nach oben zu drücken. Der heutige Tagesschlusskurs, und genauer gesagt, ob der Preis über oder unter der Marke von 1.900 Dollar schließe, könnte für die kurzfristigen Aussichten entscheidend sein. (21.02.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



