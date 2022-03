Paris (www.aktiencheck.de) - In Folge des Scheiterns am Allzeithoch bei 2.074 USD stoppte der steile Aufwärtstrend beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) Anfang März und ging nahtlos in eine heftige Korrektur über, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe das Edelmetall sogar kurz unter den wichtigen Support bei 1.920 USD gedrückt, ehe in den letzten Tagen eine Stabilisierungsphase begonnen habe. Dabei sei es den Bullen im gestrigen Handel erneut gelungen, den Bereich um 1.950 USD anzulaufen und sich so etwas von der markanten Unterstützung zu entfernen.



Ob der Abverkauf seit dem 8. März der Startpunkt einer neuen Abwärtstrendphase gewesen sei, sei bislang unklar. Die aktuelle Stabilisierung könne jederzeit bei 1.950 USD und nach einem Ausbruch über die Marke bei 1.973 USD enden und die nächste Verkaufswelle unter 1.920 USD führen. Damit wären weitere Abgaben bis 1.875 USD wahrscheinlich. Darunter müsste man sich sogar schon auf Verluste bis 1.848 USD einstellen. Solange die Stabilisierung jedoch andauere, sei bei einem Anstieg über 1.950 USD auch eine Beschleunigung der Erholung möglich, die sogar über 1.973 USD führen könne. (24.03.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



