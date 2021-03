Paris (www.aktiencheck.de) - Die massive Verkaufswelle, die den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) Anfang Januar erfasst hatte, wurde Ende Februar mit dem Bruch der Unterseite einer Keilformation und dem Unterschreiten des Dezembertiefs bei 1.764 USD weiter beschleunigt und sorgte letztlich für einen Einbruch an das charttechnische Kursziel bei 1.670 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Hier sei zuletzt eine Erholung gestartet, die mit dem Anstieg über die Hürde bei 1.720 USD Fahrt habe aufnehmen und den Goldpreis bis an den 1.740-USD-Bereich habe führen können.



Der Abwärtstrend sei übergeordnet weiter intakt und könnte schon im Bereich von 1.740 bis 1.747 USD reaktiviert werden. Dort würden sich frühere Unterstützungen treffen, die jetzt den Anstieg abbremsen dürften mit internen Zielen der Erholung. Sollte Gold aber auch über 1.747 USD klettern, könnte es zu einem bärischen Pullback an die 1.764-USD-Marke kommen. Dort dürfte der Kurs des Edelmetalls nach unten abprallen. Erst deutlich über 1.770 USD wäre ein Longsignal aktiv und eine Kaufwelle bis 1.815 USD zu erwarten. Dagegen hätte schon ein Bruch der 1.700-USD-Marke die Wiederaufnahme des Abwärtstrends zur Folge und dürfte zunächst zu einem weiteren Test der 1.670-USD-Marke führen. (11.03.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



