Paris (www.aktiencheck.de) - Am anvisierten Fibonacci-Zwischenziel bei 1.235 USD gelang den Bullen bei Gold Ende Dezember ein massiver Konter, der zur direkten Rückeroberung der Unterstützung bei 1.265 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "daily Edelmetalle" der BNP Paribas hervorgeht.



Doch damit nicht genug. Angetrieben von dieser bullischen Entwicklung habe das Edelmetall direkt über die starken Barrieren bei 1.285 und 1.301 USD angezogen und damit kurzfristige Kaufsignale generiert. Aktuell notiere der Goldpreis nur knapp unter der nächsten Hürde, dem Widerstand bei 1.325 USD, der ebenfalls in Kürze durchbrochen werden sollte.



Mit dem Aufwärtsimpuls der letzten Wochen habe Gold die Abwärtsbewegung seit Anfang September beendet und dürfte nach einem Anstieg über 1.325 USD direkt bis 1.355 USD und das Verlaufshoch bei 1.357 USD klettern. Dort könnte eine mehrtägige Korrektur einsetzen. Aufgrund der enormen Dynamik des laufenden Anstiegs könnte auch das Vorjahreshoch überwunden werden und Gold zunächst weiter bis 1.375 und 1.388 USD steigen. Ein vorheriger Rücksetzer an die Ausbruchsmarke bei 1.301 USD würde den neuen Aufwärtstrend nicht in Frage stellen. Kippe der Wert dagegen unter die Marke, käme es zu einer Ausdehnung dieser Zwischenkorrektur bis 1.285 USD. (05.01.2018/ac/a/m)





