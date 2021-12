Als die US-Notenbank Mitte vergangenes Jahr erstmals das Wörtchen Tapering in den Mund genommen habe, sei der Goldpreis in die Tiefe gerauscht - trotz steigender Inflation. Die Angst vor einer aggressiven Zinspolitik der US-Notenbank sei geboren. Eine surreale Angst. Doch selbst als die Notenbank in ihrer Dezember-Sitzung einen rascheren Ausstieg aus den Anleihekäufen angekündigt habe, sei bei Gold kein Druck mehr aufgekommen. Mehr noch, der Goldpreis habe ins Plus gedreht. Ein Muster, das man öfter in der Geschichte habe beobachten können. Die Angst vor einer Straffung der Geldpolitik sei meist größer gewesen als die Maßnahmen selbst. Schon 2004 bis 2007 sei der Goldpreis Hand in Hand mit steigenden Zinsen nach oben geklettert. 2015 habe der Goldpreis nach seinem Bärenmarkt seit 2013 nachhaltig nach oben gedreht - just in dem Moment, als die Notenbank die Zinsen angehoben habe.



Es sei erstaunlich, dass einige Analysten nach wie vor dieses Klischee "Höhere Zinsen = niedrigerer Goldpreis" für ihre Analysen bemühen würden. Eine inverse Korrelation, die sich so historisch nicht belegen lasse. Auf einer schlicht falschen Prämisse würden seitenlangen Analysen aufbauen. Das wäre so, als würde man zum Arzt gehen und sagen, jemanden habe eine Biene in den Finger gestochen, seitdem habe er eine Schwellung am Fuß.



Was bedeute das Ganze für 2022? Wenn die Notenbank wirklich wie geplant bis zum März aus ihrem Anleihekaufprogramm aussteige, werde der erste Zinsschritt in den Blick der Anleger rücken. Vor dieser "historischen Sitzung" (Markus Bußler von "Der Aktionär" sei sich sicher, einige Medien würden diesen Ausdruck gebrauchen) werde viel Angst geschürt werden. Wie man wisse, seien die Finanzmärkte häufig von Angst und Gier gesteuert. Markus Bußler von "Der Aktionär" wolle Anlegern nichts vormachen: Das könne durchaus noch einmal für Druck bei Gold sorgen.



Doch wenn der Markt erkennt - und ich denke, der Markt wird das rasch erkennen -, dass wir nicht in zwei Jahren einen Notenbankzins von vier oder fünf Prozent haben, sondern die Notenbank vielleicht sogar rascher diese Zinsanhebungsphase beendet, als heute einer vermuten mag, dürfte der Goldpreis wieder in Richtung der Hochs aus dem Jahr 2020 steigen, so Markus Bußler von "Der Aktionär".



Und die Minenaktien? Die würden schon die ganze Zeit vor einem großen Goldpreisrutsch zittern. Während die Aktien zittern würden, würden die Unternehmen prächtig verdienen. Nachdem der GDX über 20 Prozent im Jahr 2021 verloren habe, dürfte man 2022 eine Erholung sehen. Wobei Markus Bußler von "Der Aktionär" denke, dass das Gros der Erholung in der zweiten Jahreshälfte sein dürfte. Mit anderen Worten: In den kommenden Wochen heiße es, sich zu positionieren. Wie alle wissen würden: Wenn die Minen einmal laufen würden, dann gebe es nur sehr selten eine bequeme Einstiegschance.



2022 werde ein spannendes Jahr. Für Goldanleger dürfte es aber nach dem eher enttäuschenden Jahr 2021 ein besseres Jahr werden. Zumal dann, wenn der Markt erkenne, dass die US-Notenbank längst in der Null-Zinsfalle sitze und der Zinsanhebungszyklus nur ein laues Lüftchen sein werde.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (30.12.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nun hat es also auch die US-Notenbank verstanden, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Jerome Powell habe kürzlich vor dem Kongress gesagt, es sei wohl ein guter Zeitpunkt, das Wörtchen "vorübergehend" in Zusammenhang mit der Inflation zu streichen. Respekt! Damit habe die Notenbank das erkannt, was jeder Bürger, der eine Wohnung mieten, ein Haus bauen, ein gebrauchtes Auto kaufen wolle oder schlicht und ergreifend mehrmals wöchentlich einkaufen gehe, längst gespürt habe. Die Preise würden steigen. Und das nicht gerade langsam.Nun scheine die US-Notenbank erstmals begriffen zu haben, dass die Inflation ein ernstes Problem sei. Das Tapering sei eingeleitet worden, also der Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik. Die Anleihekäufe würden zurückgefahren und sollten im kommenden März schließlich ganz enden. Für das Jahr 2022 habe die FED nun drei Zinserhöhungen angekündigt. Ein neuer Zinsanhebungszyklus scheine ins Haus zu stehen. Damit solle die Inflation bekämpft werden.Gut möglich, dass wir schon im Frühjahr einen Rückgang der Inflation sehen werden, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Der Basiseffekt ebbe ab, die Lieferketten würden allmählich beginnen wieder zu funktionieren (auch wenn diejenigen, die von Chiplieferungen abhängig seien, das noch anders sehen würden). Das dürfte die US-Notenbank vermutlich als Erfolg ihrer Bemühungen im Kampf gegen die Inflation feiern.Der wahre Chef der FED sei die Wall Street. Aktuell eile der S&P wieder von Hoch zu Hoch. Doch sollte der S&P einmal einknicken, wer glaube wirklich, dass die US-Notenbank noch einmal Öl in das Feuer gießen würde in Form einer Zinsanhebung?