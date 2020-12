Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis tut sich weiter schwer, die Marke von 1.900 Dollar zu überwinden, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Steven Dunn gehe davon aus, dass die Stimuli, die der US-Kongress verabschiedet habe, nicht die letzten Maßnahmen gewesen seien, die es im Zuge der Corona-Pandemie geben werde. "Einige der Probleme sind struktureller Art und werden uns noch weiter begleiten", sage er gegenüber dem Internetportal kitco.com. Dazu werde das Edelmetall auch Rückenwind von der Zinsseite erhalten. Die Zinsen würden seiner Ansicht nach im kommenden Jahr nicht steigen. Der größte Treiber hinter Gold werde aber der Anleihemarkt sein. 18 Billionen an Anleihen würden mittlerweile negative Renditen aufweisen. Ein neuer Rekord, der den Anleihemarkt in das neue Jahr begleite.Gold werde im kommenden Jahr wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen und der Goldpreis werde seine Allzeithochs testen und neue erreichen. In der Tat spreche aus fundamentaler Sicht vieles für den Goldpreis. Die Zinsen würden historisch niedrig bleiben, die Inflation könnte Fahrt aufnehmen, der breite Rohstoffmarkt steige und charttechnisch stünden die Ampeln übergeordnet ebenfalls auf grün. Freilich müsse zunächst die Korrektur beendet werden. Ein Sprung über den 1.900-Dollar-Bereich wäre ein starkes Zeichen der Bullen, dass die neue Aufwärtsbewegung eingeleitet sei. Doch aktuell scheinen sich die Bären noch nicht geschlagen geben zu wollen und haben zwei Angriffe abgewehrt, so die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Doch es werde Zeit, dass diese Bären-Bastion falle. (22.12.2020/ac/a/m)