Die Godewind Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3, WKN: A2G8XX, Ticker-Symbol: GWD) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbeimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Immobilienportfolios mit dem Schwerpunkt auf Büroimmobilien. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager strebt Godewind eine nachhaltige Ertrags- und Einkommenssteigerung an, die durch das regelmäßige Heben von Wertschöpfungspotenzialen ergänzt wird. Inklusive der jüngsten Akquisition verfügt die Godewind über einen Büroimmobilienbestand von ca. 740 Mio. Mithilfe eines weitreichenden Netzwerks und durch wertsteigernde Akquisitionen soll so mittelfristig ein gewerbliches Immobilienportfolio von rund drei Milliarden Euro aufgebaut werden.



Basierend auf dem internen Portfolio- und Asset Management wird die Godewind Immobilien AG Gewerbeimmobilien kosteneffizient verwalten, langfristige Mietverträge abschließen und so den Unternehmenswert erhöhen. Die Gesellschaft verfügt über Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer sowie über ein steuerliches Einlagekonto. Die Aktie der Godewind Immobilien AG wird im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) gehandelt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.godewind-ag.com. (26.03.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Godewind Immobilien-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, nimmt die Coverage für die Godewind Immobilien-Aktie (ISIN: DE000A2G8XX3, WKN: A2G8XX, Ticker-Symbol: GWD) mit einer Kaufempfehlung auf.Die Godewind Immoblien AG habe zwar erst im letzten Jahr ihr aktuelles Geschäft als Bestandhalter eines Büroimmobilienportfolios aufgenommen, doch das Unternehmen, bzw. die handelnden Personen, seien sowohl im Immobilienmarkt als auch an der Börse alles andere als Neulinge. Vielmehr würden das Management und der Ankeraktionär über eine große Expertise im Aufbau und der erfolgreichen Wertsteigerung von Immobilienportfolien und -unternehmen verfügen und könnten diesbezüglich auf einen exzellenten Trackrecord verweisen, darunter das rasante Wachstum und der lukrative Verkauf der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG.Dementsprechend dynamisch habe sich Godewind bisher entwickelt. Auf Basis eines IPO, in dessen Rahmen dem Unternehmen von namhaften institutionellen Investoren 375 Mio. Euro zur Verfügung gestellt worden seien, habe in Rekordzeit ein Immobilienportfolio im Wert von 740 Mio. Euro zusammengestellt werden können, dessen Vertragsmieten sich aktuell auf über 35 Mio. Euro belaufen würden.Vor allem aber biete das Portfolio noch ein sehr hohes Ertragssteigerungspotenzial, weil Godewind beim Ankauf bewusst auch auf Immobilien mit Bewirtschaftungsdefiziten setze, deren Beseitigung die Erzielung zusätzlicher Mieterträge und eine deutliche Wertsteigerung ermöglichen solle. Dementsprechend wolle Godewind die Mieterträge des aktuellen Portfolios bis 2021 auf über 50 Mio. Euro und den Portfoliowert auf über 1 Mrd. Euro steigern.In Verbindung mit dem überzeugenden Geschäftsmodell, dem attraktiven Marktumfeld und vor allem mit dem erfahrenen Management rechtfertigt dies unseres Erachtens das Rating "buy", so Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research. Das Kursziel laute 5,00 Euro. (Analyse vom 26.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link