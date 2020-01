Börsenplätze Godewind Immobilien-Aktie:



Kurzprofil Godewind Immobilien AG:



Die Godewind Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3, WKN: A2G8XX, Ticker-Symbol: GWD) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine auf deutsche Büroimmobilien spezialisierte Gesellschaft. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Ausbau ihres attraktiven Immobilienportfolios mit dem Schwerpunkt auf Büroimmobilien. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager strebt Godewind eine nachhaltige Ertrags- und Einkommenssteigerung an, die durch das regelmäßige Heben von Wertschöpfungspotenzialen, die sich unter anderem durch den gezielt eingekauften Leerstand von ursprünglich rund 28 Prozent ergeben, ergänzt wird. Aktuell verfügt die Godewind über einen Büroimmobilienbestand mehr als eine Milliarde Euro. Mithilfe eines weitreichenden Netzwerks und durch wertsteigernde Akquisitionen soll so mittelfristig ein Büroimmobilien-Portfolio von rund 3 Milliarden Euro aufgebaut werden.



Basierend auf dem internen Portfolio- und Asset Management wird die Godewind Immobilien AG Gewerbeimmobilien kosteneffizient verwalten, langfristige Mietverträge abschließen und so den Unternehmenswert erhöhen. Die Gesellschaft verfügt über Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer sowie über ein steuerliches Einlagekonto.



Die Aktie der Godewind Immobilien AG wird im höchsten Transparenz-Level der Deutsche Börse AG, Prime Standard, geführt und u. a. im XETRA Markt-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) gehandelt. (15.01.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Godewind Immobilien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Godewind Immobilien-Aktie (ISIN: DE000A2G8XX3, WKN: A2G8XX, Ticker-Symbol: GWD) unter die Lupe.Der Spezialist für Büroimmobilien, Godewind, habe einen denkbaren schwachen Start an der Börse gehabt. 18 Monate nach dem IPO habe es die Aktie erstmals wieder über den Ausgabepreis von 4,00 Euro geschafft. Seit Mitte Dezember gehe auf einmal die Post ab - etwas überraschend habe das Unternehmen jetzt ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt.Der Godewind-Vorstand wolle bis zu 1.762.500 Aktien der Gesellschaft (das entspreche rund 1,62 Prozent des Grundkapitals) zurückkaufen. Das maximale Volumen des Aktienrückkaufprogramms betrage hierbei rund 8,46 Millionen Euro.Über die Verwendung lasse sich Godewind, das Unternehmen halte bereits 1,5 Millionen eigene Aktien, alle Optionen offen: Veräußerung gegen Barzahlung oder Sachleistung beziehungsweise Einziehung.Die letzte Option erscheine am unwahrscheinlichsten, da das nicht zur Wachstumsstory des Unternehmens passen würde. Warum sollte man sich seiner Firepower berauben, wenn man das Portfolio massiv ausbauen wolle? Unlogisch."Der Aktionär" hatte Godewind Ende November noch rechtzeitig wieder zum Kauf empfohlen. Seitdem habe die Aktie 20 Prozent zugelegt. Wer investiert ist, lässt die Gewinne laufen und zieht den Stoppkurs nach, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 15.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link