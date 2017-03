Tradegate-Aktienkurs GoPro-Aktie:

7,79 Euro +1,34% (07.03.2017, 14:34)



Nasdaq-Aktienkurs GoPro-Aktie:

USD 8,14 +0,00% (07.03.2017, 14:41, vorbörslich)



ISIN GoPro-Aktie:

US38268T1034



WKN GoPro-Aktie:

A1XE7G



Ticker-Symbol GoPro-Aktie Deutschland:

5G5



Nasdaq Ticker-Symbol GoPro-Aktie:

GPRO



Kurzprofil GoPro Inc.:



GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien.



(07.03.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse der Analystin Simona Jankowski von Goldman Sachs:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt die Analystin Simona Jankowski von der Investmentbank Goldman Sachs Investoren die Aktien von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) nunmehr zu verkaufen.GoPro Inc. sieht sich nach Auffassung der Analysten von Goldman Sachs mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Zum einen sei der Markt für Action Kameras gesättigt und zum anderen sei der Einstieg in den Drohnenmarkt enttäuschend verlaufen.Die Analystin Simona Jankowski sieht zusammen mit einem starken Anstieg der operativen Ausgaben Risiken für Abwärtsrevisionen bei den Konsensprognosen. Ein wahrscheinlich bis zum vierten Quartal anhaltender negativer Free Cash flow werde die Kapitaldecke schmälern. Kreditlinien könnten in Anspruch genommen werden müssen.Angesichts einer überdurchschnittlichen hohen EV/EBITDA-Multiple sei die GoPro-Aktie überbewertet.Börsenplätze GoPro-Aktie:XETRA-Aktienkurs GoPro-Aktie:7,79 Euro -0,43% (07.03.2017, 14:19)