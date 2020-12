Die Wall Street habe nach einem vielversprechenden Start am gestrigen Handelstag gemischt geschlossen. Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe untertags noch ein Allzeithoch erreichen können, habe dann jedoch ins Minus gedreht. Lediglich der NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) habe sich im positiven Terrain halten können.



Heute beginne die letzte FED-Zinssitzung des Jahres und für die Anleger stelle sich die Frage, ob die FED den expansiven Kurs ausbaue oder auf die US-Fiskalpolitik setze und zurückhaltender agiere.



Die asiatischen Märkte seien getrübt in den Tag gestartet, nachdem die hohen COViD-19-Infektionszahlen und Todesopfer die Freude über den Beginn der Impfungen überschatten würden. Für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren ebenso auf einen etwas zögerliche Eröffnung hindeuten.



Das anhaltende Überangebot habe den Ölpreis nach unten gedrückt. Gold habe hingegen zulegen können. (15.12.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Beginn der Woche präsentierten sich die globalen Aktienmärkte durchmischt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das Thema Nummer eins sei die Eilzulassung des COViD-19-Impfstoffes am Wochenende in den USA und der damit verbundene Startschuss für die Impfungen am Montag gewesen. Während dies einerseits die Hoffnung auf eine baldige Zulassung in Europa geweckt habe, sei die Euphorie in den USA der Erkenntnis gewichen, dass es bis zum Erreichen einer Herdenimmunität noch Monate dauern werde. Dazu würden die Märkte auch die Dauerthemen Brexit und das mögliche Konjunkturpaket in den USA beschäftigen.