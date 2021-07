Tatsächlich seien die globalen Wachstumsperspektiven für 2021 und 2022 angesichts des Aufschwungs nach der Coronakrise sehr positiv. In Europa unterstütze - neben der schon lange dynamisch produzierenden Industrie - zunehmend auch der Konsum und damit der Dienstleistungssektor die Konjunktur, nicht zuletzt aufgrund nur moderat gestiegener und zuletzt sinkender Arbeitslosenquoten.



Allerdings seien derzeit auch deutliche Unwuchten erkennbar, die vor allem aus den immer stärker zunehmenden Engpässen bei Zulieferungen, Rohstoffen und Transportkapazitäten resultieren würden. Viele Unternehmen müssten ihre Produktion deshalb drosseln, obwohl die Nachfrage extrem hoch sei. Erkennbar seien diese ökonomischen Verzerrungen durch den Vergleich des derzeit rekordhohen Auftragsbestands im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland und der immer noch leicht unter dem Vorkrisenniveau rangierenden Industrieproduktion (Produktions-/Nachfragelücke).



Auch die resultierenden erheblichen Produktionskostenexplosionen würden gegen das Bild einer Goldilocks-Economy sprechen, denn sie würden den zuletzt deutlich gestiegenen Trend zu höheren Inflationsraten beschleunigen. Vor allem in den USA werde die ohnehin höhere Inflationsdynamik durch ein Auseinanderklaffen von moderatem Angebot und stark gestiegener Nachfrage am Arbeitsmarkt untermauert. Viele Menschen würden derzeit die nach wie vor hohe staatliche Arbeitslosenunterstützung bevorzugen oder könnten die nachgefragten Qualifikationen nicht vorweisen. Daher seien Unternehmen oftmals nur unter Inkaufnahme von höheren Lohnzahlungen in der Lage, freie Stellen zu besetzen.



Generell werde die wirtschaftliche Erholung weiter durch Fiskalpakete unterstützt. So habe sich US-Präsident Joe Biden gerade mit ausgewählten republikanischen und demokratischen Senatoren auf ein Infrastrukturpaket in Höhe von 579 Mrd. US-Dollar einigen können, durch das die schon lange angekündigten Investitionen in öffentliche Verkehrsmittel, Straßen, Brücken, Wasserwege, das Stromnetz, die Breitbandversorgung u.a. finanziert werden sollten. Es sei davon auszugehen, dass der ausgehandelte Kompromiss kurzfristig die erforderliche Mehrheit von 60 Stimmen im US-Senat erreichen werde. Allerdings seien wichtige Aspekte zunächst ausgeklammert worden, wie bspw. die von Biden vorgesehenen Steuererhöhungen für Unternehmen zur Gegenfinanzierung der Ausgaben. Zudem habe der Präsident angekündigt, dass perspektivisch weitere Investitionsprogramme beschlossen werden sollten.



In Europa stünden in den nächsten Monaten erste Auszahlungen aus dem "NextGeneration-EU"-Programm der EU-Kommission auf der Agenda. Mittlerweile hätten fast alle EU-Staaten ihre nationalen Aufbau- und Resilienzpläne bei der Kommission eingereicht, die als Bedingung zur Genehmigung darauf achte, dass die gewünschten Investitionsschwerpunkte zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit erfolgen würden. Zur Finanzierung würden von der Kommission erstmals eigene Anleihen emittiert. Eine erste Emission über 20 Mrd. Euro mit einer Laufzeit von 10 Jahren sei kürzlich erfolgreich platziert worden. Insgesamt sollten bis 2026 Anleihen im Gegenwert von 800 Mrd. Euro begeben werden. Weitere Auszahlungen würden nur erfolgen, wenn der jeweils vorgesehene Investitionszweck der Kommission nachgewiesen werde. Damit könnten die Investitionen tatsächlich einen deutlichen Fortschritt bei der Erreichung einer zunehmenden Konvergenz der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen innerhalb Europas erreichen, nachdem die Coronakrise zu einer stärkeren Divergenz geführt habe, denn die wirtschaftlich schwächer aufgestellten Volkswirtschaften hätten stärkere Einbrüche und eine langsamere Erholung zu verzeichnen gehabt. (02.07.2021/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Aktuell sinken die Corona-Neufallzahlen in vielen europäischen Staaten weiter, was eine wesentliche Voraussetzung für die breite, nahezu alle Segmente der Wirtschaft umfassende Erholung ist, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Allerdings zeige der steigende Anteil der Delta-Variante bei den Neuinfektionen - und die steigenden Fallzahlen in Großbritannien und Portugal - dass das Auftreten neuer Varianten auch zu erneuten Shutdowns und damit wirtschaftlichen Rückschlägen führen könne.Zuletzt sei im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung vermehrt von einer Goldilocks-Economy die Rede gewesen - also einem bestmöglichen Zustand einer Volkswirtschaft mit positiven Wachstumsraten, dynamischen Investitionen und Konsum, moderater Inflation, niedrigen Zinsen und hoher Beschäftigung. Einen solchen Zustand habe es zuletzt Ende 2017 in Deutschland, Teilen der Eurozone und in den USA gegeben.