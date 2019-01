Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit deutlich gefallenen Aktienkursen und Renditen hat sich das Bild an den Kapitalmärkten zum Jahreswechsel signifikant geändert, so die Analysten der NordLB.



Die globalen Konjunktursorgen seien größer geworden, die Zinsanhebungserwartungen zumindest für die USA sind zurückgenommen worden. Die Stimmung habe sich auch in vielen Konjunkturumfragen eingetrübt. Vieles werde nun von den "Stimmungsverderbern" Handelskrieg USA/China und Brexit abhängen - beide würden wie Damoklesschwertern über den Märkten schweben. Insofern könne es gleich zu Beginn der ersten ganzen Woche des neuen Jahres spannend werden, wenn sich am Montag und Dienstag Vertreter der USA und China zu Gesprächen zum Thema Handelsfragen treffen würden. Bis Anfang März gelte der 90-Tage "Waffenstillstand", durch den die von Trump bereits geplanten Zollerhöhungen von 10% auf 25% auf amerikanische Importe aus China ausgesetzt seien.



Die Abstimmung im britischen Parlament zum Brexit werde zwar erst in der nächsten Woche erfolgen, doch die Diskussionen zwischen und innerhalb der Parteien sollten natürlich in den nächsten Tagen zunehmen. Interessante Veröffentlichungen stünden auch im Verlauf der Woche an: Dazu würden insbesondere aus den USA der ISM PMI Non-Manufacturing (am heutigen Montag) sowie die Konsumentenpreise (am Freitag) gehören. In Europa werde man auf die deutsche Industrieproduktion und das europäische Economic Sentiment achten (beide am Dienstag). Auch Protokolle würden von gewissen Interesse sein: So würden die Federal Reserve und die EZB die Sitzungsberichte aus dem Dezember veröffentlichen. Die Bank of Canada werde am Donnerstag vermutlich den Leitzins anheben. (07.01.2019/ac/a/m)

