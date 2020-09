In den USA habe der Dow Jones Industrial Average (ISIN US2605661048/ WKN 969420) unter dem Strich 7,6 Prozent höher geschlossen, der marktbreite S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sei um 7,0 Prozent gestiegen und habe ein neues Rekordhoch erreicht. Der NASDAQ Composite-Index (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei um 9,6 Prozent geklettert und habe ebenfalls einen Rekordstand verbucht. Besonders gut entwickelt hätten sich Unternehmen aus den Sektoren IT und Konsum. Versorger und Energiewerte seien dagegen hinter dem Gesamtmarkt zurückgeblieben. Investoren würden die großen Tech-Werte derzeit als Fluchtpunkt nutzen, da sie durch ihre Marktstellung und ihre krisenfesten Geschäftsmodelle als vergleichsweise sicher gelten würden.



Die europäischen Aktienmärkte hätten im Berichtszeitraum freundlich tendiert. Der EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) habe mit rund 3,1 Prozent im Plus geschlossen, der marktbreite STOXX Europe 600-Index (ISIN EU0009658202/ WKN 965820) habe den Monat mit einem Anstieg von 2,9 Prozent beendet. Geprägt gewesen sei das Bild von positiven Wirtschaftsdaten sowie die Erwartung an die Erholung der Konjunktur, auch wenn sich diese verlangsame. Als Belastungsfaktor hätten die ansteigenden Corona-Neuinfektionszahlen gegolten, die zum Ende des Monats von den Kapitalmärkten zunehmend ausgeblendet worden seien, da neue, schnellere Testverfahren verkündet und zugelassen worden seien. Unterstützend hätten auch günstige Nachrichten zur Impfstoffentwicklung gewirkt.



In Tokio habe der Aktienmarkt steigende Kurse gesehen. So habe der breite Topix-Index im Monatsvergleich in Lokalwährung 8,1 Prozent und der Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) 6,6 Prozent gewonnen. Ein Grund sei der zunehmende Handel mit Nachbarstaaten gewesen. Unternehmenstitel der Schwellenländer hätten, gemessen am MSCI Emerging Markets in lokaler Währung, 2,1 Prozent hinzugewonnen.



Die weltweite Konjunktur bleibe auf einem moderaten Erholungspfad, das geldpolitische Umfeld stark unterstützend. In der Folge lasse die geringe oder gar negative Realverzinsung sicherer Anleihen immer größere Anlagegelder in alternative Kanäle wie etwa Aktien fließen. Für die Börsen dürften überdies die Entwicklung der Pandemie und das Tempo der wirtschaftlichen Erholung ausschlaggebend sein. (Ausgabe vom 08.09.2020) (09.09.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte setzten im August ihre positive Entwicklung fort, so die Experten von Union Investment.Der MSCI Welt-Index habe in lokaler Währung ein Plus von 6,1 Prozent verzeichnet.