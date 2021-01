Getrieben worden seien die US-Kurse unter anderem von der Aussicht auf ein Fiskalpaket in Höhe von 900 Milliarden US-Dollar, das der Kongress gegen Ende des Berichtsmonats auf den Weg gebracht habe, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Darüber hinaus hätten weitere Fortschritte im Kampf gegen die Corona-Pandemie die Notierungen gestützt. So seien im Dezember Impfstoffe der Hersteller BioNTech (in Kooperation mit Pfizer) sowie von Moderna von der US-Behörde FDA zugelassen worden. Zur Monatsmitte seien die ersten Personen gegen das Virus geimpft worden.



Auch die europäischen Aktienmärkte hätten die Gewinne des Vormonats ausbauen können. Der EURO STOXX 50-Index habe um 1,7 Prozent zugelegt auf 3.553 Punkte und damit auf Jahressicht seine Verluste, die er vor allem im Zuge des Corona-Crashs Mitte März verzeichnet habe, auf minus 5,1 Prozent eingeengt. Der marktbreite STOXX Europe 600-Index habe den Monat mit einem Plus von 1,5 Prozent beendet. Er habe für 2020 einen Verlust von 13,9 Prozent verzeichnet.



In Japan habe sich der Nikkei 225-Index um 3,8 Prozent verbessert und sei zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit August 1990 geklettert. Aktien der Schwellenländer seien, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung, um 5,9 Prozent gestiegen.



Mit dem Beginn der Massenimpfungen stünden die Chancen gut, dass ab Mitte 2021 eine nachhaltige Erholung einsetzen werde. Die globale Liquiditätsflut und die niedrigen Zinsen würden ebenfalls Risikoanlagen wie etwa Aktien unterstützen. Aktives Management und eine gute Selektion würden in diesem Umfeld Trumpf bleiben. (Ausgabe vom 11.01.2021) (13.01.2021/ac/a/m)







Der MSCI Welt-Index habe in Lokalwährung um 3,4 Prozent zugelegt, auf Jahressicht stehe ein Plus von 11,7 Prozent zu Buche. In den USA sei der Dow Jones Industrial Average um 3,3 Prozent gestiegen, der marktbreite S&P 500-Index habe sich um 3,7 Prozent verbessert. Auf Jahressicht hätten sich die Börsenbarometer um 7,3 und 16,3 Prozent verbessern können. Der Technologie-Index Nasdaq Composite habe 5,7 Prozent fester geschlossen und sei auf ein Jahresplus von stattlichen 43,7 Prozent gekommen.