In Europa hätten die Aktienmärkte ebenso zugelegt. Der Euro STOXX 50-Index habe den Monat mit plus 1,6 Prozent geschlossen, der marktbreite STOXX Europe 600-Index habe Ende Mai ein neues Rekordhoch erreicht und den Monat 2,1 Prozent im Plus beendet. Die zunehmenden Fortschritte der Impfkampagnen und sinkende Inzidenzzahlen hätten zu weiteren Öffnungen in vielen Ländern im Euroraum geführt. Entsprechend seien vor allem Aktien aus dem Einzelhandel, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie Konsum- und Servicedienstleistungen gefragt gewesen.



Nach den Verlusten im Vormonat habe sich der japanische Aktienmarkt im Mai wieder stabilisiert und unter dem Strich leichte Gewinne verbuchen können. Gemessen am Nikkei 225-Index sei der Aktienmarkt um 0,2 Prozent gestiegen (in Lokalwährung), gemessen am marktbreiten Topix-Index habe er 1,3 Prozent gewonnen.



Die Schwellenländerbörsen hätten dagegen zugelegt. Der MSCI Emerging Markets-Index habe in lokaler Währung ein Plus von 1,1 Prozent verzeichnet. Das Coronavirus werde den Beginn der 2020er Jahre an den Kapitalmärkten entscheidend prägen. Mit dem Impffortschritt stünden die Chancen gut, dass ab Mitte 2021 eine nachhaltige Erholung einsetzen werde. Risikoanlagen seien durch die globale Liquiditätsflut und die niedrigen Zinsen weiter unterstützt. Aktives Management und eine gute Selektion würden in diesem Umfeld Trumpf bleiben. (Ausgabe vom 11.06.2021) (14.06.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte konnten im Mai die Gewinne des Vormonats leicht ausbauen, so die Experten von Union Investment.Der MSCI Welt-Index habe in Lokalwährung ein Plus von 0,8 Prozent verzeichnet. Die US-amerikanischen Aktienmärkte hätten dabei ein gemischtes Bild gezeigt: Der Dow Jones Industrial Average-Index sei um 1,9 Prozent gestiegen, der marktbreite S&P 500-Index hingegen habe nur 0,6 Prozent zugelegt. Für etwas Verunsicherung hätten im Berichtsmonat die Inflationszahlen aus den USA gesorgt: Die US-Verbraucherpreisdaten für April seien mit einem Anstieg von 4,2 Prozent unerwartet hoch ausgefallen. Neben Basiseffekten hätten sich vor allem Preissteigerungen im Rahmen des Corona-bedingten Re-Opening der US-Wirtschaft entsprechend bemerkbar gemacht.