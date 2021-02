Gegen Monatsende sei eine Trendwende gefolgt, als die Aktie des wirtschaftlich angeschlagenen US-Computerspielehändlers GameStop (ISIN US36467W1099/ WKN A0HGDX) in die Schlagzeilen geraten sei. Eine sehr große Zahl von Kleinanlegern habe sich über Social Media verbündet und den Aktienkurs stark in die Höhe getrieben, nachdem Hedgefonds über Leerverkäufe auf rückläufige Kurse gesetzt hätten. Das Phänomen sei auch bei einer Reihe weiterer Titel zu beobachten gewesen. Dies habe einigen US-Hedge-Fonds hohe Verluste gebracht und indirekt die Aktienmärkte weltweit belastet. Der Dow Jones Industrial Average-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe 2,0 Prozent schwächer geschlossen.



In Europa hätten die Märkte weiter unter dem Einfluss der anhaltenden Corona-Pandemie gestanden. Bislang nur verhaltene Impffortschritte sowie stetig verlängerte Eindämmungsmaßnahmen hätten auf der Stimmung gelastet. Der EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) habe mit rund 2,0 Prozent im Minus geschlossen. Stimmungsindikatoren für die Eurozone hätten die Ernüchterung durch den erneuten Lockdown sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor widergespiegelt. Dennoch sei die Lage insgesamt positiver als im Frühjahr. Vor allem die Industrie scheine besser auf die zweite Corona-Welle vorbereitet zu sein. Gegen Ende des Monats hätten die ersten BIP-Schätzungen belegt, dass die wirtschaftliche Aktivität im Schlussquartal weniger stark zurückgegangen sei als befürchtet.



In Japan seien die Kurse zu Jahresbeginn im Zuge einer höheren Risikoneigung der Investoren gestiegen. Im weiteren Verlauf hätten jedoch insbesondere wieder steigende Corona-Infektionszahlen das Geschehen belastet. Der Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) habe im Berichtsmonat um 0,8 Prozent zugelegt.



Nach dem scharfen Konjunktureinbruch 2020 sollte ab Mitte 2021 eine nachhaltige Erholung einsetzen. Die globale Liquiditätsflut und die niedrigen Zinsen würden weiterhin Risikoanlagen wie etwa Aktien unterstützen.







Im Berichtsmonat Januar verzeichneten die globalen Aktienmärkte weitgehend Verluste, so die Experten von Union Investment.Der MSCI Welt-Index habe in Lokalwährung 0,8 Prozent eingebüßt. In den USA hätten die Börsen bis zur letzten Januarwoche noch deutlich im Plus gelegen, getrieben vor allem von den beginnenden Corona-Massenimpfungen und der damit verbundenen Hoffnung auf eine Öffnung der Wirtschaft.