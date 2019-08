Mit Blick auf die im Oktober anstehenden Präsidentschaftswahlen in Argentinien versuche Präsident Macri, durch eine Kabinettsumbildung wieder in die Offensive zu gelangen. Der überraschende Sieg der Peronisten bei den kürzlich stattgefundenen Vorwahlen lasse Befürchtungen aufkommen, dass alle bislang in Argentinien mühsam erzielten ökonomischen Reformerfolge gefährdet sein könnten. Argentinien gelte in gewisser Weise als ein "Signalgeber" für die Entwicklung weiterer hochverschuldeter Länder: Fehlentwicklungen dort könnten "Ansteckungseffekte" andernorts zur Folge haben.



In Europa herrsche eine ziemlich gedrückte Stimmung an den Finanzmärkten. Befürchtungen einer anstehenden Rezession (nicht zuletzt in Deutschland) "wetteifern" mit solchen, Großbritannien möge Ende Oktober 2019 im Wege eines "Hard Brexit" aus der EU ausscheiden, so die Analysten der National-Bank AG. Keine dieser Befürchtungen sei gegenstandslos. Mit Blick auf die Gegebenheiten würden sie jedoch (noch) überzogen wirken.



Politische Unsicherheiten und Konjunktursorgen dürften die Märke in den kommenden Wochen weiter bewegen und für höhere Volatilität sorgen. Die Analysten der National-Bank AG rechnen per saldo aber mit wieder steigenden Kursen an den globalen Aktienmärkten im Jahresverlauf. Voraussetzung hierfür sei jedoch eine belastbare Lösung im US-chinesischen Handelsstreit. Der anstehende G7-Gipfel im baskischen Biarritz könnte hier neuen Aufschluss liefern. Die Analysten würden unverändert vermuten, dass eine fortgesetzte Eskalation des Handelsstreits letztendlich dazu führen werde, dass sich beide Parteien zu einer Handelsvereinbarung durchringen würden. Das Risiko weiterer Verwerfungen erscheine jedoch höher als zuvor. Durch den Rückgang der Renditen an den Rentenmärkten seien Aktien relativ attraktiver geworden, doch laste die (Konjunktur-)Unsicherheit bzgl. der Gewinnperspektiven noch auf den Kursen.





In der vergangenen Woche "testete" der wegweisende US-amerikanische S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) erneut seinen Tiefstand von Anfang August 2019, wandte sich in der Folge nach oben und zog damit die übrigen Weltaktienindices mit sich, so Ekkehard Link, CFA bei der National-Bank AG.Entscheidend für diese Entwicklung dürfte das (vorläufige und schlecht kaschierte) "Einknicken" des US-Präsidenten im sino-amerikanischen Handelsstreit gewesen sein: Nachdem Donald Trump zunächst die Verhängung von Importzöllen in Höhe von 10% auf die noch verbleibenden, nicht schon mit Zöllen belegten China-Importe im Gegenwert von ca. USD 300 Mrd. zum 01.09.2019 angekündigt habe, habe er unversehens seine Meinung geändert. Die Zollverfügung bleibe zunächst für 90 Tage ausgesetzt. Damit entspanne sich b. a. w. auch der unverändert mit harten Bandagen geführte Handelskonflikt zwischen dem Reich der Mitte und den USA. Dessen schnelle und grundlegende Lösung mute leider unwahrscheinlich an, zumal die USA nun auch eine Verquickung der Handelsstreitigkeiten mit den politischen Geschehnissen in Hongkong ins Spiel bringen würden.