Hamburg (www.aktiencheck.de) - Auch 2018 ist die Ausgangslage die gleiche wie in jedem Jahr: Alle fragen sich, ob die Aktienmärkte steigen, fallen oder seitwärts tendieren, so Carsten Mumm, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Was also bringe 2018? Sicherlich mehr Volatilität. Auf der Aktienseite werde entscheidend sein, ob die US-Unternehmen ihre Gewinne weiter steigern könnten und die hohen Bewertungen rechtfertigen würden. Hier werde die Steuerreform eine große Rolle spielen. In Europa hätten die Unternehmen mit einem starken Euro zu kämpfen. Die weitere Entwicklung der Gemeinschaftswährung werde für den Verlauf der Aktienmärkte entscheidend sein. Bei einem zu starken Anstieg werde die EZB entsprechend intervenieren.Generell sei die Ausgangslage für Aktien in 2018 für Europa besser als für die USA. In den USA sei der monetäre Zyklus schon weiter fortgeschritten und die risikolose Alternative zu Aktien steige. Sollte die FED ihre drei geplanten Zinsschritte vollziehen, werde dies sicherlich zu einer Korrektur am Aktienmarkt führen. Neben der Währung und der Steuerreform spiele vor allem die Inflation eine Schlüsselrolle. Viele hätten diese aufgrund der Einflussfaktoren der Technologie und Globalisierung abgeschrieben. Sollten Preissteigerungen dennoch dynamisch zunehmen, wäre dies ein "Gamechanger" und wie immer vom Konsens nicht erwartet. (02.01.2018/ac/a/m)