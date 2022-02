Der Gesundheitssektor sei ein weiterer interessanter Bereich, der seine Widerstandsfähigkeit bewiesen habe. Diese Branche reinvestiere weiter in Forschung und durchlebe somit eine dynamische Entwicklung. Für Anleger sei sie insbesondere vor dem Hintergrund der Pandemie attraktiv, die den Sektor in den Fokus gerückt habe.



Ebenso kämen für Anleger qualitativ hochwertige Unternehmen in Betracht, die von der "Wiedereröffnung" profitieren würden. Aber auch Unternehmen, die von der Pandemie beeinträchtigt worden seien und noch das Potenzial hätten, sie zu überwinden, dürften eine spannende Entwicklung zeigen. Nach dem Abklingen der Folgen von COVID-19 könnten diese beeindruckende Renditen bieten.



Der große spanische IT-Anbieter für die Tourismusbranche "Amadeus" sei hierfür ein gutes Beispiel. Weil der gesamte Reisesektor der Pandemie zum Opfer gefallen sei und nach wie vor von Unsicherheit geprägt sei, habe das IT-Unternehmen schlecht performt. Die Experten von Carmignac seien jedoch der Meinung, dass die Bewertung des Unternehmens zu niedrig angesetzt sei und die Wahrscheinlichkeit einer steigenden Nachfrage, sobald der Reiseverkehr wieder aufgenommen werde, nicht widerspiegele.



Da sich das Wachstum im nächsten Jahr verlangsamen werde, sei es wichtig, sowohl defensive Maßnahmen als auch Chancen neu zu bewerten.



Immer neue COVID-19-Varianten, sich stetig ändernde Beschränkungen sowie außergewöhnliche fiskalpolitische Maßnahmen hätten gezeigt, wie wichtig Flexibilität innerhalb von Portfolios sei. Im Laufe des vergangenen Jahres hätten die Experten von Carmignac eher zyklische Positionen abgebaut, da diese auf konjunkturelle Veränderungen stärker reagieren würden. Sei ein Anleger beispielsweise im Bankensektor übermäßig stark engagiert, wäre es sinnvoll, dieses Exposure durch weniger anfällige Positionen, etwa in den Sektoren Technologie, Gesundheitswesen und Software, auszugleichen.



Im derzeitigen Umfeld sei es sehr schwierig, kurzfristige Prognosen für globale Aktien aufzustellen. Für nachhaltige Erträge sei ein langfristiger, fünfjähriger Horizont erforderlich.







