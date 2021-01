Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



13.01.2021



11,418 EUR +1,76% (13.01.2021, 16:14)



LU2010095458



A2PLUG



GFG)



Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) ist ein führendes Lifestyle- und Modeunternehmen in Asien, Australien, Lateinamerika und der GUS. Das Unternehmen vereint mehr als 10.000 Marken unter einem Dach und vermarktet die Produkte auf vier Kontinenten über die E-Commerce-Plattformen The Iconic, Zalora, Dafiti und lamoda. (13.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Global Fashion Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Modehändlers Global Fashion Group (GFG) (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Global Fashion Group setze ihre Kursrally fort und markiere ein neues Allzeithoch. In den Schwellenländern, die GFG adressiere, wachse das Fashion-E-Commerce-Segment zum Teil mit mehr als 20 Prozent in den nächsten drei Jahren. Das Wachstum des Unternehmens übertreffe die Dynamik dieser Märkte sogar noch.Mit 11,50 Euro habe die Aktie der Global Fashion Group am Mittwoch den höchsten Stand ihrer noch jungen Börsengeschichte erreicht. In den vergangenen sieben Handelstagen hätten die Papiere um mehr als 13 Prozent zugelegt.Mit seinen vier Marken sei das Luxemburger Unternehmen vor allem in Schwellenländern in Südostasien und Osteuropa sowie Lateinamerika aktiv, darüber hinaus auch in Australien und Neuseeland.GFG rechne für das Geschäftsjahr 2020 mit einem Wachstum ihres Nettowarenwertes - also dem Wert der verkauften Ware ohne Berücksichtigung der Mehrwertsteuer - von 25 Prozent.Seit der Empfehlung vom "Aktionär" im Oktober 2020 liege die Aktie der Global Fashion Group mit 42 Prozent im Plus.Anleger lassen ihre Gewinne laufen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.01.2021)