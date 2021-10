Nach Umsatz seien die Amerikaner nach wie vor die Nummer drei im Markt der Halbleiter-Auftragsfertiger nach TSMC und Samsung und könnte laut einem Reuters-Bericht vom August beim Börsengang eine Bewertung von bis zu 25 Milliarden Dollar aufrufen.



Mit dem Sprung aufs Parkett dürften auch Spekulationen zu einer möglichen Akquisition von GlobalFoundries durch einen strategischen Investor vorerst vom Tisch sein. Im Juli habe das Wall Street Journal berichtet, bei Intel gäbe es Überlegungen den Auftragsfertiger zu übernehmen.



Auch wenn sich die Chip-Knappheit auf Sicht entspannen werde, die Nachfrage nach Halbleitern werde in den nächsten Jahren zunehmen. Davon dürfte auch GlobalFoundries weiter profitieren. Sobald das Unternehmen weitere Informationen zu seinem IPO vorgelegt hat, gibt "Der Aktionär" eine Einschätzung ab, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 05.10.2021)



GlobalFoundries Inc. ist ein in den USA ansässiger Halbleiterhersteller mit Hauptsitz in Malta, New York, USA. GlobalFoundries entstand durch die Veräußerung des Fertigungsarms von Advanced Micro Devices (AMD). Global Foundries gehört der Mubadala Investment Company. (05.10.2021/ac/a/n)



