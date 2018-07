London-Aktienkurs Glencore-Aktie:

Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig. (04.07.2018/ac/a/a)



Das US-Justizministerium habe vor dem Hintergrund der Überprüfung der Einhaltung von Anti-Korruptions- und Geldwäschegesetzen Glencore aufgefordert, Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Betroffen seien dabei Geschäfte des Konzerns in Nigeria (Platzierung im Korruptionsindex 2017: 148 von 180), im Kongo (161) und in Venezuela (169) im Zeitraum 2007 bis zur Gegenwart. Das Wertpapier habe gestern unter deutlichem Abgabedruck gestanden (maximal: -13%; auf Schlusskurs-Basis: -8%), weil das US-Justizsystem auf Abschreckung ausgerichtet sei.Glencore unter Führung von CEO und "Großaktionär" Glasenberg operiere häufig im Grenzbereich. Dies zeige das jüngste Beispiel mit der Begleichung von Lizenzgebühren an Tochtergesellschaften des Unternehmers Gertler im Kongo. Da Gertler und verbundene Unternehmen auf der US-Sanktionsliste stünden, habe Glencore letztendlich die ausstehenden Lizenzgebühren nach einer Einigung in Euro und nicht in USD geleistet. Das Unternehmen habe sich dabei überzeugt gezeigt, damit US-Gesetze eingehalten zu haben. Neben den Konjunkturunsicherheiten verursacht durch Handelskonflikte laste jetzt ein weiterer Unsicherheitsfaktor auf dem Wertpapier.Unter Berücksichtigung dieser Aspekte und des aktuellen Bewertungsniveaus bestätigt Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Glencore-Aktie. Das Kursziel sei von 4,00 auf 3,50 GBP gesenkt worden. (Analyse vom 04.07.2018)