London-Aktienkurs Glencore-Aktie:

GBP 4,00 -1,09% (22.02.2018, 12:48)



ISIN Glencore-Aktie:

JE00B4T3BW64



WKN Glencore-Aktie:

A1JAGV



Ticker-Symbol Glencore-Aktie:

8GC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Glencore-Aktie:

GLCNF



Kurzprofil Glencore Plc:



Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig. (22.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Glencore-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF).Die H2-Zahlen hätten kein einheitliches Bild (bereinigtes EBITDA leicht unter, bereinigtes Nettoergebnis moderat über der Analysten-Prognose) gezeigt. Negativ werte er, dass der Ergebnisanstieg hauptsächlich auf die Rohstoffpreisentwicklung zurückzuführen gewesen sei, während der Absatz und die Kosten einen negativen Ergebniseffekt aufgewiesen hätten. Der Dividendenvorschlag für 2017 (0,20 (Vj.: 0,07) USD) habe seine Prognose (0,11 USD) übertroffen und demonstriere die operative und finanzielle Stärke des Konzerns auf dem aktuellen Rohstoffpreisniveau. Die Produktionsziele, der Investitionsplan und die Ausschüttungspolitik seien bestätigt worden, während die Kostenziele für wichtige Rohstoffe des Konzerns mehrheitlich erhöht worden seien. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 31.12.) würden die Unternehmensvorgaben deutlich erfüllen.Der Analyst habe seine Prognosen angepasst (u.a. bereinigtes EPS 2018e: 0,47 (alt: 0,40) USD; berichtetes EPS 2018e: 0,37 (alt: 0,40) USD; Dividende je Aktie (DPS) 2018e: 0,22 (alt: 0,16) USD; bereinigtes EPS 2019e: 0,48 (alt: 0,40) USD; berichtetes EPS 2019e: 0,39 (alt: 0,40) USD; DPS 2019e: 0,24 (alt: 0,18) USD). Rohstoffseitig sehe er Glencore vor allem im Hinblick auf die Elektromobilität vorteilhaft positioniert.Unter Berücksichtigung der Ergebnisentwicklung sowie des aktuellen Bewertungsniveaus lautet das Votum für die Glencore-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 4,30 auf 4,60 GBP angehoben. (Analyse vom 22.02.2018)Börsenplätze Glencore-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Glencore-Aktie:4,52 EUR -1,53% (22.02.2018, 12:06)