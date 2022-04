XETRA-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

21,425 EUR -0,42% (13.04.2022, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

1.782,00 GBp -0,10% (13.04.2022, 17:37)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Stock Exchange-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



NASDAQ OTC-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (13.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Pharmakonzerns GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Anleger hätten die Biotech-Branche - bis auf einige Ausnahmen wie Regeneron oder Vertex - in den letzten Monaten eher links liegen gelassen. Viele Unternehmen seien daher auf ein äußerst attraktives Niveau für potenzielle Aufkäufer gefallen. GSK und Halozyme (ISIN: US40637H1095, WKN: A0DLHS) hätten am Mittwoch zugeschlagen.Halozyme wolle Antares Pharma (ISIN: US0366421065, WKN: 903128) kaufen. Kostenpunkt: 960 Mio. Dollar oder umgerechnet 5,60 Dollar pro Anteil. Antares Pharma habe sich auf die Therapiegebiete Urologie und Endokrinologie spezialisiert. Die Aktie nähere sich dem Halozyme-Gebot an und könne an der Nasdaq satte 48,8 Prozent auf 5,57 Dollar zulegen.GSK wiederum greife nach der Biotech-Schmiede Sierra Oncology (ISIN: US82640U4040, WKN: A2PYVV) für 1,9 Mrd. Dollar, oder umgerechnet 55 Dollar je Aktie. Ausgehend vom gestrigen Schlusskurs von 39,52 Dollar entspreche dies einem Aufschlag von 39,2 Prozent.(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie: