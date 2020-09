Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (20.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Die EU-Kommission habe einen zweiten Vertrag über den Kauf eines künftigen Corona-Impfstoffs abgeschlossen, diesmal mit den Herstellern Sanofi und GlaxoSmithKline (GSK) über die Lieferung von bis zu 300 Mio. Einheiten. Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides habe dazu am Freitag erklärt, angesichts steigender Corona-Infektionszahlen sei ein wirksamer Impfstoff wichtiger denn je. Mit dem neuen Vertrag würden die Chancen wachsen, dass Menschen weltweit nach und nach ihr Alltagsleben wieder aufnehmen könnten.Der Impfstoff von Sanofi (Frankreich) und GSK (Großbritannien) werde nach Angaben der EU-Kommission seit September getestet; die entscheidende Phase-3-Studie solle bis Ende 2020 folgen. Gebe es keine Hindernisse, wollten die Hersteller den Impfstoff im zweiten Halbjahr 2021 verfügbar haben, wie es geheißen habe.Der neue Vertrag sehe vor, dass die EU-Staaten bis zu 300 Mio. Dosen aufkaufen könnten, sollte der Impfstoff zugelassen werden. Darüber hinaus könnten die Staaten Einheiten an ärmere Länder spenden. Sanofi und GSK seien zudem "bestrebt", einen erheblichen Anteil ihres Impfstoffs an die internationale Initiative Covax zu liefern. Diese solle sicherstellen, dass Menschen weltweit Zugang zu einem künftigen Impfstoff bekämen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie: