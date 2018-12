ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (19.12.2018/ac/a/a)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Paukenschlag zum Jahresende: Die Pharmagiganten Pfizer und GSK würden bringen ihre Cosumer-Healthcare-Geschäfte in ein neues Gemeinschaftsunternehmen einbringen. Demnach entstehe ein neuer Weltmarktführer in diesem Bereich mit einem Jahresumsatz von 12,7 Mrd. USD. GSK werde mit einem Anteil von 68% die Mehrheit am Joint Venture halten, der restliche Teil stehe Pfizer zu.Die Übernahme von Tesaro habe dem Markt nicht geschmeckt und die GSK-Aktie unter die 200-Tage-Linie gedrückt. Dass der britische Konzern das Cosumer-Healthcare-Geschäft mit Pfizer bündeln wolle, sei absolut sinnvoll, um Synergiepotenziale freizusetzen. Interessierte Anleger sollten aber den Sprung über die Signallinie abwarten, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:17,398 EUR +6,79% (19.12.2018, 10:04)London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:15,51 GBP +7,16% (19.12.2018, 10:05)