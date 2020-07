Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:



18,038 EUR -1,45% (20.07.2020, 10:10)



16,33 GBP -1,15% (20.07.2020, 10:15)



GB0009252882



940561



GS7



GSK



GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (20.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Pharmakonzerns GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.BioNTech, Moderna und CureVac würden zu den größten Hoffnungsträgern unter den Impfstoffentwicklern gegen Covid-19 zählen. Alle drei Unternehmen würden dabei auf den mRNA-Ansatz setzen. Auch über Corona hinaus scheine die Technologie Begehrlichkeiten zu wecken. So habe jüngst GlaxoSmithKline (GSK) eine Kooperation mit CureVac abgeschlossen.Der britische Pharma-Konzern wolle mit der nicht börsennotierten CureVac im Bereich der mRNA-Impfstoffe und monoklonalen Antikörpern bei Infektionskrankheiten zusammenarbeiten. Die Kollaboration ziele auf die Erforschung, Entwicklung, Erzeugung und Vermarktung von bis zu fünf Produktkandidaten ab. Teil des Deals sei eine Eigenkapitalinvestition von 130 Millionen Britische Pfund in CureVac (umgerechnet 150 Millionen Euro) sowie eine Vorauszahlung in Höhe von 104 Millionen Pfund (rund 120 Millionen Euro)."Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit GSK. Auf Grundlage dieser Kooperation gewinnen wir einen Partner von Weltrang, dessen Expertise und globale Ausrichtung es uns ermöglicht, unsere Plattform auszubauen und auf dieser Basis mögliche Produkte für die ganze Welt zu entwickeln", so CureVac-CEO Dr. Franz-Werner Haas zum Deal.CureVac habe bereits viele spannende strategische Partnerschaften unter Dach und Fach gebracht, wie beispielsweise mit Genmab, CRISPR Therapeutics oder der Bill & Melinda Gates Foundation. Zu den Investoren zähle neben der dievini Hopp BioTech Holding auch der Bund.Aktuell befindet sich der Wert auf der Beobachtungsliste des "Aktionär", so Michel Doepke. (Analyse vom 20.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link