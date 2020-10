Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (12.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Illumina greife nach GRAIL, Gilead Sciences wolle Immunomedics und Bristol-Myers Squibb strebe die Akquisition von MyoKardia an - das Übernahmekarussell drehe sich im Biotech-Sektor schneller denn je. Nun mache das nächste Gerücht die Runde, in diesem Fall werde der GlaxoSmithKline als potenzieller Aufkäufer gehandelt.Wie StreetInsider berichte, habe Surface Oncology eine Investmentbank damit beauftragt, einen Verkauf zu prüfen, nachdem das Unternehmen eine Übernahme-Annäherung des britischen Pharmakonzerns erhalten habe.Surface Oncology sei ein Onkologie-Spezialist mit einer relativ kleinen Pipeline im frühen Entwicklungsstadium. Aktuell bewerte die Börse die Biotech-Gesellschaft mit rund 335 Mio. USD (inklusive des Anstiegs der Marktkapitalisierung durch das Kursplus von 18% am Montag).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie: