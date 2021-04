Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (13.04.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Im vierten Quartal 2020 habe sich der Umsatz mit einem Rückgang von 1,8% auf GBP 8,74 Mrd. rückläufig gezeigt, Analysten hätten im Schnitt GBP 8,71 Mrd. erwartet. Der adjustierte operative Gewinn habe sich im Berichtsquartal auf GBP 1,82 Mrd. belaufen und damit die Markterwartungen von GBP 1,91 Mrd. verfehlt. Die Erwartungen beim bereinigten Gewinn pro Aktie habe der Pharmakonzern, trotz einem Rückgang, hingegen leicht übertreffen können. Dieser habe sich um 6% auf GBp 23,3 reduziert, die Analystenschätzungen hätten hier bei GBp 23,1 gelegen.Die Impfstoff-Sparte habe ein deutliches und besser als erwartetes Wachstum (+15,5% auf GBP 2,01 Mrd.; Konsens: GBP 1,84 Mrd.) aufgewiesen. Der Bereich Pharma habe Erlöse in der Höhe von GBP 4,37 Mrd. (-4,2%; Konsens: GBP 4,41 Mrd.) erreicht. Der Umsatz der Division Consumer Healthcare habe sich im Jahresvergleich um 8,2% auf GBP 2,36 Mrd. (Konsens: GBP 2,50 Mrd.) reduziert.Für das laufende Geschäftsjahr 2021 habe das Management einen Rückgang des bereinigten Gewinns pro Aktie im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich - unter Berücksichtigung höherer Forschungs- und Entwicklungskosten - in Aussicht gestellt. Analysten hätten hier nur mit einem minimalen Rückgang gerechnet. Beim Umsatz sei GSK sehr wage geblieben, hier gehe der Konzern von einem nicht näher konkretisierten Wachstum aus. Für 2022 erwarte das Unternehmen beim Umsatz und bei den operativen Margen nennenswerte Steigerungen.GSK habe mit den Q4-Zahlen bestätigt, was der Markt schon längere Zeit befürchtet habe. Das Unternehmen habe angekündigt, ab 2022 eine neue Dividendenpolitik zu verfolgen, welche "konkurrenzfähige und attraktive Ausschüttungen" über den Investment-Zyklus hinaus im Einklang mit dem freien Cashflow und dem Wachstumspotenzial des Unternehmens miteinschließe. Dies sei gleichbedeutend mit einer Dividendensenkung ab dem Jahr 2022. Für 2020 wolle GSK eine Dividende von 80 GBp ausschütten.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bleibt bei der Empfehlung "halten". Das Kursziel passe er aufgrund der Quartalsergebnisse und des matten Ausblicks leicht nach unten auf GBp 1.400 (zuvor GBp 1.500) an. Das ermittelte Kursziel entspreche auf Basis 2021e (KGV, EV/EBIT) einem Bewertungsabschlag von rd. 15% gegenüber der Peer Group, was Salcher aufgrund der vergleichsweise etwas geringeren Wachstumsdynamik (Umsatz, Gewinn je Aktie) durchaus gerechtfertigt erscheine. (Analyse vom 13.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.