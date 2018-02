London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

GB5 1.327,60 -0,12% (20.02.2018, 11:19)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (20.02.2018/ac/a/a)

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von Investmentanalyst Dr. Timo Kürschner von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF), senkt aber das Kursziel von 1.700 auf 1.500 GBp.Umsatz und bereinigter Gewinn würden sich in Q4 minimal verbessern: Der Umsatz sei in Q4 um 1% auf 7,6 Mrd. GBP gestiegen. Auf Basis konstanter Wechselkurse (CER) habe er um 4% zugelegt. Abgesehen von Pharmaceuticals, wo die negative Wechselkursentwicklung das ganze Wachstum aufzehrt habe, hätten die beiden anderen Segmente zumindest leicht zulegen können. Am dynamischsten seien die Impfstoffe gewachsen, die um +6% (+9% CER) auf 1,2 Mrd. GBP zugelegt hätten. Dagegen sei der Umsatz in Pharmaceuticals in Q4 um 1% (+3% CER) auf 4,5 Mrd. GBP gesunken, während Consumer Healthcare sich um +1% (+4% CER) auf 1,9 Mrd. GBP erhöht habe. Regional habe GSK in allen Regionen auf Basis konstanter Wechselkurse seinen Umsatz zumindest stabil halten können. Den größten Zuwachs habe es mit 7% im Rest der Welt gegeben. In den USA seien die Umsätze um 4% gestiegen, wohingegen sie in Europa stagniert hätten. Aufgrund von Belastungen (u.a durch Investitionen in die Lieferkette, Neubewertung von Verbindlichkeiten sowie anhaltenden Preisdruck) sei der operative Gewinn um 14% (-4% CER) auf 512 Mio. GBP gesunken. Bereinigt habe der operative Gewinn um 1% (5% CER) auf 2,0 Mrd. GBP zugelegt. Die operative Marge habe sich ggü. dem Vorjahresquartal um 1,1% auf 6,7% (bereinigt: 26,7%; 2016: 27,2%) verschlechtert. Unter dem Strich habe in Q4 2017 u.a. wegen der US-Steuerreform ein Verlust von 363 Mio. GBP (bereinigt 1,5 Mrd. GBP; +5%) gestanden.Ausblick für 2018: Der Ausblick sei hauptsächlich abhängig von der weiteren Entwicklung in Bezug auf generisches Advair und dem Zeitpunkt der US-Markteinführung. Für den Fall, dass im Jahr 2018 kein generisches Advair auf dem US-Markt eingeführt werde, erwarte der Konzern ein bereinigtes EPS-Wachstum auf Basis konstanter Wechselkurse von 4 bis 7% unter der Annahme eines erwarteten Rückgangs der USAdvair-Umsätze von 20-25% (2017: -16%). Im Falle der Einführung von generischem Advair zur Jahresmitte in den USA erwarte GSK für das Gesamtjahr 2018 nur noch einen US-Umsatz von Advair von rund 750 Mio. GBP (2017: 1,6 Mrd. GBP). Das bereinigte EPS dürfte dann auf Basis konstanter Wechselkurse um 0 bis 3% zurückgehen. Der effektive Steuersatz werde 2018 voraussichtlich auf 19-20% sinken. Wie angekündigt solle für 2018 eine unveränderte Dividende von 80 GBp gezahlt werden. In den Jahren danach solle sich die Dividende am Free Cash Flow orientieren, es werde eine 1.25 bis 1.50x Abdeckung angestrebt bevor die Dividendenzahlung angehoben werde.Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die GlaxoSmithKline-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 1.700 auf 1.500 GBp reduziert. (Analyse vom 20.02.2018)Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:15,274 EUR +1,31% (20.02.2018, 16:03)