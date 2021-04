SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

3.498,00 CHF +2,49% (13.04.2021, 11:00)



L&S-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

3.863,00 EUR +2,63% (13.04.2021, 10:46)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (13.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA unter die Lupe.Gute Geschäfte mit Zutaten für Körperpflegeprodukte sowie für herzhafte Snacks und abgepackte Lebensmittel hätten den Schweizer Konzern im ersten Quartal angetrieben. Die Erwartungen der Analysten seien insbesondere beim Wachstum aus eigener Kraft deutlich übertroffen.Insgesamt habe sich in den ersten drei Monaten 2021 ein ähnliches Bild wie im Corona-Jahr 2020 gezeigt. Als Zulieferer von Aromen und Duftstoffen sei dem Branchenprimus die gute Nachfrage nach Körperpflegeprodukten sowie Lebensmitteln zugutegekommen. Zudem habe Givaudan von einer Erholung in der Luxusparfümerie profitiert.Kräftiges Wachstum habe der Konzern dabei in China erzielt, v.a. jedoch in Lateinamerika, wo laut den Angaben in allen Kundengruppen und Regionen ein prozentual zweistelliges Wachstum erreicht worden sei. Dem seien erneut Belastungen durch Corona-Lockdowns etwa mit Restaurantsschließungen gegenübergestanden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link