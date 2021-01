SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

3.367,00 CHF -1,92% (29.01.2021, 11:20)



L&S-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

3.635,00 EUR -2,49% (29.01.2021, 11:06)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (29.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) unter die Lupe.Der Symrise-Konkurrent habe im Corona-Jahr 2020 den Umsatz und Gewinn gesteigert. Während die stark vom Reisedetailhandel abhängigen Luxusparfümerie zeitweise zwar stark gelitten habe, habe das Genfer Unternehmen in der Krise davon profitiert, v.a. für Produkte des täglichen Bedarfs Duftstoffe und Aromen zu liefern. Diese würden etwa in Lebensmitteln oder Pflegeprodukten Verwendung finden. Wie erwartet, habe der Branchenprimus seine im August 2020 neu bis 2025 gesetzten Mittelfristziele bestätigt.Givaudan stehe für Kontinuität bei Wachstum und Dividende. Auch beim Blick auf dem Chart lasse sich feststellen, dass der Schweizer Branchenprimus ein Dauerläufer sei. Qualität habe bekanntlich seinen Preis, mit einem entsprechend hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38 für das laufende Jahr werde die Givaudan-Aktie aktuell gehandelt.Givaudan befinde sich seit Mitte Februar 2017 auf der Kaufliste des "Aktionärs". Mittlerweile sei inklusive üppiger Dividendenzahlungen ein Kursplus von 120% angelaufen, ohne Ausschüttungen belaufe sich der Gewinn auf etwa 108%. Die jüngsten Zahlen würden zeigen, dass Givaudan sogar der Corona-Krise trotzen könne. Der konservative Wert bleibe für langfristig orientierte Anleger ein Basisinvestment, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Givaudan-Aktie: