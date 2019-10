L&S-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.562,00 EUR -0,08% (14.10.2019, 12:06)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

2.826,00 CHF -0,49% (14.10.2019, 11:51)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (14.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Drei Jahre nach Baubeginn habe Givaudan im Juni sein neues F&E-Zentrum in Kemptthal nahe Zürich eröffnen können. Die Investorentage 2019 würden dort am 15.-16. Oktober stattfinden. Das Unternehmen habe CHF 120 Mio. in das Zentrum investiert, um die Strategie zur Entwicklung differenzierter und nachhaltiger Aroma-, Geschmacks- und Duftstofflösungen für Catering bzw. Beauty, Körperpflege und Haushaltsreiniger zu beschleunigen. Das Zentrum biete mehr als 12.000 m² für 300 Angestellte im Bereich Chemie, Biotechnologie, Biokatalyse, Fermentation, Aromatechnologien und sensorische bzw. Anwendungsforschung.Besichtigung, einschl. Laborbesuch: Die Veranstaltung dauere zwei Tage, wobei sich die morgige Präsentation des Top-Managements auf F&E konzentriere. Am Mittwoch würden die Labore besichtigt, und Wissenschaftler erläutern zentrale F&E-Aspekte.Ausblick dürfte bestätigt werden: Nach Erachten des Analysten werde das Unternehmen nach den guten 9M19-Umsätzen von letzter Woche ein Update liefern, da es keine Telefonkonferenz gegeben habe.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Givaudan-Aktie. Das Kursziel laute CHF 3.000. (Analyse vom 14.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Givaudan-Aktie: