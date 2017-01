SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

1.827,00 CHF +0,11% (17.01.2017, 10:35)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (17.01.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer ergänzenden Übernahme für Flavours sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Activ International biete natürliche und organische Aromen, Meeresextrakte sowie kulinarische Lösungen auf Basis von Meeresfrüchten und Gemüsen an. Das Unternehmen habe seinen Sitz in der Schweiz und sei zudem in den USA, Südamerika und Asien tätig. Der Umsatz von USD 40 Mio. werde mit 170 Mitarbeitern erwirtschaftet.Die Übernahme entspreche ganz der Strategie 2020, die wertsteigernde Akquisitionen in den Bereichen F&B sowie Gesundheit und Wellness vorsehe.Nach Soliance (2014), Induchem (2015) und Spicetec (2016) sei Activ International bereits das vierte akquirierte Unternehmen. Die finanziellen Auswirkungen seien zwar gering, die Flavour-Sparte werde durch den Schritt aber perfekt ergänzt (natürl. und org. Produkte). Der Kaufpreis sei nicht bekannt.